Dramatík og Meistaradeildarvon lifir góðu lífi Valur Páll Eiríksson skrifar 11. apríl 2026 15:58 Igor Thiago skoraði tvö en það dugði skammt. Julian Finney/Getty Images Draumar liða Brentford, Everton og Brighton um Meistaradeildarsæti lifa góðu lífi. Fyrstnefndu liðin tvö skildu jöfn í dag en Brighton vann góðan sigur. Brentford og Everton voru á svipuðum slóðum í deildinni og gátu bæði hótað aðför að Meistaradeildarsæti er þau mættust í Lundúnum í dag. Igor Thiago kom Brentford yfir af vítapunktinum með tuttugasta deildarmarki sínu á leiktíðinni eftir aðeins þriggja mínútna leik. Portúgalanum Beto hefur gengið aðeins verr að skora fyrir Everton en hann jafnaði leikinn á 26. mínútu. Tæpt korter var eftir þegar ítalski bakvörðurinn Michael Kayode skar inn á völlinn frá hægri og utanfótarskot hans fór af áðurnefndum Thiago og í netið. 21 deildarmark hjá Igor Thiago og 2-1 forysta fyrir Brentford. Kieran Dewsbury-Hall jafnaði aftur á móti fyrir Everton í uppbótartíma og leiknum lauk 2-2. Liðin eru því áfram jöfn að stigum í 7.-8. sæti deildarinnar með 47 stig, stigi á eftir Chelsea og tveimur frá Liverpool sem er í fimmta sæti sem er jafnframt Meistaradeildarsæti. Chelsea mætir Manchester City á morgun en Liverpool spilar við Fulham á Anfield klukkan 16:30 á eftir. Hollendingurinn Mats Wieffer skoraði bæði mörk leiksins fyrir Brighton sem vann 2-0 útisigur á Burnley. Brighton er þökk sé sigrinum með 46 stig í níunda sæti, aðeins stigi frá Brentford og Everton. Veik von heimamanna um að halda sæti sínu í deildinni veikist enn. Burnley er með 20 stig í 19. sæti, tólf frá öruggu sæti þegar aðeins 18 stig eru í pottinum.