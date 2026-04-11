Dramatík og Meistaradeildarvon lifir góðu lífi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Igor Thiago skoraði tvö en það dugði skammt.
Igor Thiago skoraði tvö en það dugði skammt. Julian Finney/Getty Images

Draumar liða Brentford, Everton og Brighton um Meistaradeildarsæti lifa góðu lífi. Fyrstnefndu liðin tvö skildu jöfn í dag en Brighton vann góðan sigur.

Brentford og Everton voru á svipuðum slóðum í deildinni og gátu bæði hótað aðför að Meistaradeildarsæti er þau mættust í Lundúnum í dag.

Igor Thiago kom Brentford yfir af vítapunktinum með tuttugasta deildarmarki sínu á leiktíðinni eftir aðeins þriggja mínútna leik. Portúgalanum Beto hefur gengið aðeins verr að skora fyrir Everton en hann jafnaði leikinn á 26. mínútu.

Tæpt korter var eftir þegar ítalski bakvörðurinn Michael Kayode skar inn á völlinn frá hægri og utanfótarskot hans fór af áðurnefndum Thiago og í netið. 21 deildarmark hjá Igor Thiago og 2-1 forysta fyrir Brentford.

Kieran Dewsbury-Hall jafnaði aftur á móti fyrir Everton í uppbótartíma og leiknum lauk 2-2.

Liðin eru því áfram jöfn að stigum í 7.-8. sæti deildarinnar með 47 stig, stigi á eftir Chelsea og tveimur frá Liverpool sem er í fimmta sæti sem er jafnframt Meistaradeildarsæti.

Chelsea mætir Manchester City á morgun en Liverpool spilar við Fulham á Anfield klukkan 16:30 á eftir.

Hollendingurinn Mats Wieffer skoraði bæði mörk leiksins fyrir Brighton sem vann 2-0 útisigur á Burnley. Brighton er þökk sé sigrinum með 46 stig í níunda sæti, aðeins stigi frá Brentford og Everton.

Veik von heimamanna um að halda sæti sínu í deildinni veikist enn. Burnley er með 20 stig í 19. sæti, tólf frá öruggu sæti þegar aðeins 18 stig eru í pottinum.

