Segir að Ekroth verði að gera betur

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var afgerandi í svörum aðspurður um markið sem liðið fékk á sig í fyrsta leik Bestu deildar karla í fótbolta í gær. Oliver Ekroth hafi gert mistök sem kostuðu mark.
Kristófer Ingi Kristinsson kom Breiðabliki í forystu snemma leiks er Víkingur og Breiðablik opnuðu tímabilið í Bestu deild karla með 1-1 jafntefli fyrir fullum velli í Víkinni í gær.
Vel útfærð skyndisókn eftir að Höskuldur Gunnlaugsson hafði unnið boltann í kjölfar misheppnaðarar sendingar Helga Guðjónssonar lauk með marki Kristófers eftir frábæra fyrirgjöf Ágústs Orra Þorsteinssonar frá hægri.
Varnarleikur Víkings í markinu var þó ekki til útflutnings. Oliver Ekroth hélt um höfuð sér eftir markið þar sem hann leyfði boltanum að rúlla framhjá sér fyrir fætur Kristófers sem skoraði.
Sölvi Geir Ottesen var spurður um varnarleikinn í markinu, og hvort einhver skortur á samskiptum eða misskilningur hefði átt sér stað milli Ekroth og markvarðarins Ingvars Jónssonar.
Ég held ég verði nú að krefjast þess að Oliver geri betur. Sem varnarmaður áttu aldrei að halda neitt. Þú átt bara að taka ákvörðunina og hreinsa boltann í burtu. Mér fannst hann geta hreinsað þarna, sagði Sölvi í samtali við Sýn Sport eftir leik.
En það kom smá hik og honum fannst eins og Ingvar ætti að taka boltann. Við þurfum bara að koma í veg fyrir þetta, sagði Sölvi jafnframt.
Liðin tvö sætta sig við eitt stig úr fyrsta leik en Víkingur fer norður um heiðar og sækir KA heim næsta föstudag. Á sama tíma mætir Breiðablik ÍA í Kópavogi.
