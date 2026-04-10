Uppgjörið:Víkingur Reykjavík - Breiðablik 1-1| Besta deildin opnar með stórmeistarajafntefli Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 10. apríl 2026 22:04 Víkingur R - Breiðablik Besta deild karla 2026 Anton Brink/Vísir Íslandsmeistarar Víkings opnuðu Íslandsmótið þegar þeir tóku á móti Breiðablik í fyrstu umferð Bestu deild karla á Víkingsvelli í kvöld. Þessum liðum er spáð góðu gengi í sumar þar sem Víkingum er spáð fyrsta sætinu og Breiðablik öðru sæti. Eins og við mátti búast var hart barist á Víkingsvelli og lítið gefið eftir. Breiðablik komst snemma yfir og voru þéttir til baka. Víkingar náðu að jafna um miðbik seinni hálfleiks og þar við sat. Víkingur R. - Breiðablik Besta deild karla 2026Anton Brink/Vísir Leikurinn fór heldur fjörlega af stað og byrjaði Víkingur af krafti. Það voru hins vegar gestirnir frá Kópavogi sem náðu snemma inn marki og voru komnir yfir eftir aðeins fimm mínútna leik. Ágúst Orri Þorsteinsson vann boltann hátt á vellinum og átti gott samspil með Kristófer Inga Kristinssyni sem skoraði gott mark af stuttu færi eftir frábæra sendingu fyrir markið frá Ágústi Orra. Víkingur R. - Breiðablik Besta deild karla 2026Anton Brink/Vísir Eftir markið tók Breiðablik svolítið stjórn á leiknum og náði að loka á allar aðgerðir Víkinga og var þetta taktísk skák milli liðana. Nikolaj Hansen fékk besta færi Víkinga í fyrri hálfleik þegar Gylfi Þór Sigurðsson átti aukaspyrnu inn á teig beint í hættusvæðið þar sem Nikolaj Hansen mætti en náði ekki að stýra boltanum á markið í algjöru dauðafæri. Það var mikill barningur og hvorugt liðið var að gefa nein færi á sér. Breiðablik fór inn í hálfleikinn með eins marks forystu. Víkingar mættu grimmir til leiks í síðari hálfleik og náðu að skapa vandræði. Anton Ari Einarsson í marki Breiðabliks þurfti að taka á honum stóra sínum eftir um tíu mínútur í seinni hálfleik þegar hann átti frábæra tvöfalda vörslu frá Helga Guðjónssyni og Valdimar Þór Ingimundarsyni. Víkingur R. - Breiðablik Besta deild karla 2026Anton Brink/Vísir Það dró svo til tíðinda á 71. mínútu leiksins þegar Anton Ari Einarsson kom út úr teignum til að taka á móti boltanum og átti svo herfilega sendingu fram sem mishepnaðist og fór beint á Gylfa Þór Sigurðsson sem lyfti boltanum í autt markið og jafnaði leikinn fyrir Víkinga. Víkingar reyndu að sækja sigurmarkið og þjörmuðu að Breiðablik en þéttur varnarmúr gestana hélt út og niðurstaðan 1-1 jafntefli í opnunarleik Bestu deildarinnar 2026. Atvik leiksins Herfileg mistök Antons Ara sem verða til þess að Víkingar jafna leikinn. Breiðablik varðist vel og gaf fá færi á sér en gáfu Víkingum þó þarna jöfnunarmark á silfufati. Stjörnur og skúrkarÉg var hrifinn af frumraun Ívars Arnar fyrir Breiðablik. Fannst varnarleikur Blika góður í kvöld og þeir náðu að halda virkilega vel aftur af Víkingum.Maður býst við meira frá Víkingum svo erfitt að nefna einhvern sem stóð upp úr hjá þeim í kvöld. Karl Friðleifur og Gunnar Vatnhamar koma þó kannski einna helst upp í huga.DómararnirMér fannst þetta bara þokkalega vel dæmdur leikur. Mögulega átti Oliver Ekroth að fá spjald í byrjun leiks þegar hann fór heldur hraustlega í Óla Val við lítið tilefni en það er mögulega það eina sem ég get sett út á.Stemingin og umgjörðÞað var virkilega vel mætt á heimavöll hamingjunnar í kvöld. Uppselt segja gárungar og ég trúi því bara vel. Þetta er vorboðinn sem maður vonaðist til að sjá!ViðtölÓlafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks í leiknum.Anton Brink/Vísir„Heilt yfir vörðumst við vel í leiknum“„Þetta er bara partur af fótbolta og gerist“ sagði Ólafur Ingi Skúlason í samtali við Val Pál Eiríksson eftir leik en hann var þá spurður út í jöfnunarmark Víkinga. „Heilt yfir vörðumst við vel í leiknum og náðum svona sérstaklega í fyrri hálfleik að setja þá undir þá pressu sem að við vildum og gáfum þeim lítin tíma á boltann og margt sem að mér fannst bara ganga mjög vel“„Í seinni hálfleik þá byrjum við aðeins að falla til baka og kannski verja forskotið of mikið en við tökum stigið“Víkingar fengu fá færi í fyrri hálfleik og Breiðablik varðist vel.„Við vorum langt frá því að vera nógu góðir á boltann í dag. Mér fannst við vera aðeins of fljótir að leita í langa boltann og pínu svona ekki alveg nógu hugrakkir“ „Uppleggið var að sjálfsögðu að reyna setja pressu á þessa öftustu þrjá hjá þeim þannig þeir hefðu ekki tíma til þess að koma sér upp völlinn í þessari 3-2-5 kerfi sem að þeir vilja komast í og þrýsta liðum niður. Mér fannst það ganga fullkomnlega upp í fyrri hálfleik“„Í seinni hálfleik þá var þetta svona aðeins að gliðna hjá okkur og við þreytumst og þeir eru að komast í fyrirgjafastöður og annað en þó án þess að skapa neitt mikið en það gerir það að verkum að við erum magir komnir þá nokkuð djúpt og eigum erfitt með að finna lausnir þegar við vinnum boltann“ sagði Ólafur Ingi Skúlason. Sölvi Geir Ottesen á hliðarlínunni í kvöldAnton Brink/Vísir„Klaugalegt fyrsta markið sem við fengum á okkur“„Við erum allavega ósáttir með það hvernig leikurinn þróaðist“ sagði Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga. „Við erum ósáttir með að taka ekki þrjú stig með okkur heim. Við erum á okkar heimavelli og mér fannst spilamennskan sérstaklega í seinni hálfleik verðskulda það að við myndum vinna þennan leik“„Það var klaufalegt fyrsta markið sem að við fengum á okkur. Við skorum vissulega klaufalegt mark að þeirra hálfu en ef við tökum þau í burtu þá fannst mér við klárlega betri aðilinn í leiknum“„Fyrri hálfleikurinn þá var svona eins og það væri smá skjálfti í okkur. Margir tæknifeilar hjá okkur sem að við töpum boltanum á miðjunni og vorum ekki að ná að spila okkur út úr þeirra pressu“„Við tölum um það í seinni hálfleik að vera aðeins djarfari á boltanum og vera þolinmóðari. Við sáum það að þeir voru nánast bara í eltingarleik allan leikinn þannig að á einhvejrum tímapunkti vissum við að þeir myndu falla frá okkur og þá myndu svæðin opnast og það varð raunin“ sagði Sölvi Geir Ottesen. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Breiðablik