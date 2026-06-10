Mauricio Pochettino, þjálfari karlalandsliðs Bandaríkjanna, sagði að lið hans gæti unnið heimsmeistaramótið í fótbolta í ár þrátt fyrir að eiga enga leikmenn sem eru á lista yfir hundrað bestu leikmenn heims.
„Við erum Bandaríkin og við keppum við Belgíu og Portúgal,“ sagði bandaríski þjálfarinn eftir tvö töp í vináttuleikjum í mars. „Ég held að Belgía og Portúgal eigi örugglega nokkra leikmenn á topp 100 listanum. Ég held að við eigum enga,“ sagði Pochettino.
Engir Bandaríkjamenn voru á topp 100 listanum þegar The Guardian birti árlegan lista sinn í desember.
Christian Pulisic var í 116. sæti í kosningu dómnefndar sem samanstóð af 219 fyrrverandi leikmönnum, þjálfurum, tæknifólki og fjölmiðlafólki. Tim Weah var næstur í 183. sæti.
Poch: U.S. can win WC despite no top 100 playersUnited States men's national team coach Mauricio Pochettino said his team can win the World Cup despite not having any players ranked among the top 100.https://t.co/WW0XTogZ2Q— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) June 10, 2026
Poch: U.S. can win WC despite no top 100 playersUnited States men's national team coach Mauricio Pochettino said his team can win the World Cup despite not having any players ranked among the top 100.https://t.co/WW0XTogZ2Q
Spánn átti fjórtán leikmenn á topp 100 listanum, Frakkland tíu, Brasilía og England níu hvor þjóð og Argentína og Portúgal átta hvor þjóð.
„Ég held að hæfileikar okkar séu ekki langt frá – eða mikið minni en hjá nokkurri annarri þjóð, að mínu auðmjúka mati,“ sagði Jozy Altidore, fyrrverandi bandarískur framherji.
„Ég held að við séum alveg jafn hæfileikaríkir. Þannig að ég er þessi klikkaði gaur. Ég hef trú á því og ég veit að leikmennirnir hafa trú á því, en af hverju ekki? Af hverju ekki við?“
Leikmenn og starfslið Bandaríkjanna hugsa stórt og vonast til að landsliðið geti unnið sinn fyrsta heimsmeistaratitil eða að minnsta kosti komist í undanúrslit í fyrsta sinn síðan 1930.
Bandaríkjamenn þurfa enn að sanna sig fyrir stórum hluta fótboltaheimsins.
„Við viljum gera þetta fyrir okkur sjálfa. Við viljum gera þetta fyrir okkar eigið land. Við þurfum ekki að sanna neitt fyrir neinum öðrum,“ sagði Pulisic.
„Við eigum góða leikmenn, virkilega góða leikmenn sem spila með toppliðum í heiminum. Við eigum gott lið og, já, við ætlum að gera okkar besta til að sanna okkur, meira en nokkuð annað.“
Tyler Adams, fyrirliði árið 2022 og helsti varnarsinnaði miðjumaður liðsins, lítur svo á að markmiðið sé að komast jafn langt og nokkurt lið hefur áður komist.“
„Mér finnst bara vera langt síðan við slógum út stórt lið,“ sagði hann. „Ég held að við þurfum að reyna að finna það í karakter okkar og ég held að okkur takist það.“
Draumar og veruleiki hafa rekist á hjá Bandaríkjunum á heimsmeistaramótinu.
Bandaríkjamenn hafa aðeins unnið einn af átta leikjum í útsláttarkeppni HM, en eini sigurinn var gegn nágrönnunum í Mexíkó árið 2002 áður en liðið tapaði fyrir Þýskalandi í fjórðungsúrslitum.
Síðan þá hafa þeir tapað í sextán liða úrslitum árin 2010, 2014 og 2022, komust ekki upp úr riðlakeppninni árið 2006 og komust ekki einu sinni á mótið árið 2018.
Þrátt fyrir skort á afrekaskrá sagði Pochettino við leikmenn í mars að þeir gætu unnið heimsmeistaratitilinn.
„Af hverju ekki við? Af hverju ekki við? Af hverju ekki við?“ sagði hann. „Við þurfum virkilega að trúa því að við getum náð þangað. Okkur þarf að dreyma,“ sagði Pochettino.