Íslenski boltinn

Fram og KR eiga léttustu byrjunina

Sindri Sverrisson skrifar
Kennie Chopart og félagar í Fram mæta sterkustu liðum landsins ekki í fyrstu umferðunum.
Kennie Chopart og félagar í Fram mæta sterkustu liðum landsins ekki í fyrstu umferðunum. vísir/Guðmundur

Íslandsmeistarar Víkings mæta Breiðabliki í kvöld í sannkölluðum stórleik þegar ný leiktíð hefst í Bestu deild karla í fótbolta. En hvaða lið eiga auðveldustu dagskrána í upphafi móts og hver þeirra eiga þá erfiðustu?

Ef liðunum í deildinni er styrkleikaraðað í samanburði við spá fyrirliða, þjálfara og formanna félaganna má færa fyrir því rök að Fram og KR eigi auðveldustu byrjunina á tímabilinu. Dagskráin er hins vegar sérstaklega erfið hjá nýliðunum Þór og Keflavík.

Vísir skoðaði leikjadagskrána í fyrstu sex umferðum liðanna. Flest spila þau þrjá heimaleiki og þrjá útileiki en nýliðarnir neyðast þó til að byrja á tveimur útileikjum og leika alls fjóra útileiki en tvo heimaleiki í fyrstu sex umferðunum.

Það sama á við um FH-inga en í staðinn fá Víkingur, KA og Fram að spila fjóra heimaleiki í fyrstu sex umferðunum.

Framarar mæta á þessum upphafskafla engu af liðunum fjórum sem spáð er efstu sætunum. Þeir byrja á hörkuleik við ÍA á sunnudaginn og spila svo við liðin fjögur sem spáð er neðstu sætunum.

Leikir liðanna í fyrstu sex umferðunum í Bestu deildinni.Vísir

Svipaða sögu er að segja af KR sem byrjar tímabilið á því að mæta liðunum fjórum sem spáð er neðstu sætunum en eiga svo leiki við Val og Stjörnuna á útivelli í 5. og 6. umferð.

Breiðablik mun svo einnig mæta liðunum fjórum sem spáð er neðst, öllum í röð, en þarf að byrja á því að spila við meistarana í kvöld og svo við Skagamenn í 2. umferð.

Nýliðum Þórs er spáð neðsta sæti, þrátt fyrir að hafa unnið Lengjudeildina í fyrra, og þeir þurfa að byrja á útileikjum við Val og KR. Líkt og Keflavík munu þeir hvorki mæta FH né ÍBV, né mætast þau innbyrðis, fyrr en að líða tekur á mótið.

Íslandsmeistarar Víkings mæta Breiðabliki, Stjörnunni og Val í fyrstu fjórum umferðunum, áður en þeir takast á við nýliðana tvo, en leikjadagskrá liðanna allra má sjá hér að ofan.

Stórleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Upphitun hefst hálftíma fyrr.

Fyrsta umferð Bestu deildarinnar á Sýn Sport

Föstudagur 10. apríl

  • 19:15 Víkingur R. - Breiðablik (Sýn Sport Ísland)

Sunnudagur 12. apríl

  • 13:00 ÍBV - FH (Sýn Sport Ísland)
  • 16:45 Besta messan (Sýn Sport Ísland)
  • 17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2)
  • 17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4)
  • 17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5)
  • 21:35 Stúkan (Sýn Sport Ísland)
Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið