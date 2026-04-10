Fram og KR eiga léttustu byrjunina Sindri Sverrisson skrifar 10. apríl 2026 12:30 Kennie Chopart og félagar í Fram mæta sterkustu liðum landsins ekki í fyrstu umferðunum. vísir/Guðmundur Íslandsmeistarar Víkings mæta Breiðabliki í kvöld í sannkölluðum stórleik þegar ný leiktíð hefst í Bestu deild karla í fótbolta. En hvaða lið eiga auðveldustu dagskrána í upphafi móts og hver þeirra eiga þá erfiðustu? Ef liðunum í deildinni er styrkleikaraðað í samanburði við spá fyrirliða, þjálfara og formanna félaganna má færa fyrir því rök að Fram og KR eigi auðveldustu byrjunina á tímabilinu. Dagskráin er hins vegar sérstaklega erfið hjá nýliðunum Þór og Keflavík. Vísir skoðaði leikjadagskrána í fyrstu sex umferðum liðanna. Flest spila þau þrjá heimaleiki og þrjá útileiki en nýliðarnir neyðast þó til að byrja á tveimur útileikjum og leika alls fjóra útileiki en tvo heimaleiki í fyrstu sex umferðunum. Það sama á við um FH-inga en í staðinn fá Víkingur, KA og Fram að spila fjóra heimaleiki í fyrstu sex umferðunum. Framarar mæta á þessum upphafskafla engu af liðunum fjórum sem spáð er efstu sætunum. Þeir byrja á hörkuleik við ÍA á sunnudaginn og spila svo við liðin fjögur sem spáð er neðstu sætunum. Leikir liðanna í fyrstu sex umferðunum í Bestu deildinni.Vísir Svipaða sögu er að segja af KR sem byrjar tímabilið á því að mæta liðunum fjórum sem spáð er neðstu sætunum en eiga svo leiki við Val og Stjörnuna á útivelli í 5. og 6. umferð. Breiðablik mun svo einnig mæta liðunum fjórum sem spáð er neðst, öllum í röð, en þarf að byrja á því að spila við meistarana í kvöld og svo við Skagamenn í 2. umferð. Nýliðum Þórs er spáð neðsta sæti, þrátt fyrir að hafa unnið Lengjudeildina í fyrra, og þeir þurfa að byrja á útileikjum við Val og KR. Líkt og Keflavík munu þeir hvorki mæta FH né ÍBV, né mætast þau innbyrðis, fyrr en að líða tekur á mótið. Íslandsmeistarar Víkings mæta Breiðabliki, Stjörnunni og Val í fyrstu fjórum umferðunum, áður en þeir takast á við nýliðana tvo, en leikjadagskrá liðanna allra má sjá hér að ofan. Stórleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Upphitun hefst hálftíma fyrr. Fyrsta umferð Bestu deildarinnar á Sýn Sport Föstudagur 10. apríl 19:15 Víkingur R. - Breiðablik (Sýn Sport Ísland) Sunnudagur 12. apríl 13:00 ÍBV - FH (Sýn Sport Ísland) 16:45 Besta messan (Sýn Sport Ísland) 17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2) 17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4) 17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5) 21:35 Stúkan (Sýn Sport Ísland)