Hótaði Rutte hefndaraðgerðum í reiðilestri í Hvíta húsinu Kjartan Kjartansson skrifar 10. apríl 2026 08:50 Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, með Donald Trump í Hvíta húsinu í fyrra. Fundur þeirra í þessari viku var á bak við luktar dyr og virðist hafa verið nokkuð stormasamur. Vísir/EPA Fundur Marks Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í vikunni er sagður hafa einkennst af fúkyrðaflaumi forsetans. Hann á að hafa hótað NATO-ríkjum hefndaraðgerðum vegna þess að þau hafa ekki viljað taka þátt í aðgerðum Bandaríkjamanna í Íran. Rutte hitti Trump í Washington-borg á miðvikudag. Fundurinn var skipulagður fyrir nokkru síðan en hann bar upp á tíma þegar Trump deildi hart á NATO-ríki fyrir að neita að hjálpa Bandaríkjunum að þvinga Írani til þess að opna Hormússund fyrir flutningaskipasiglingum. Íranir lokuðu sundinu eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar myrtu leiðtoga klerkastjórnarinnar og gerðu loftárásir á landið. Trump hafði ekki fyrir því að láta bandamenn Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu vita af árásunum fyrir fram en hefur verið ósáttur við að þeir vilji ekki taka þátt í að glíma við afleiðingar þeirra. Fundurinn snerist því fljótt upp í nauðvörn Rutte gegn bandaríska forsetanum sem jós úr skálum reiði sinnar og hótaði að draga Bandaríkin út úr NATO. „Það fór allt í skrúfuna," (e. It went shit) segir evrópskur heimildarmaður dagblaðsins Politico um fundinn. „Samtalið var ekkert nema holskefla svívirðinga" þar sem Trump hótaði öllu illu, þar á meðal að beita NATO-ríki hefndaraðgerðum, ef þau aðstoðuðu ekki við að opna Hormússund strax. Lýsa fundinum sem „opinskáum" Eftir fundinn gagnrýndi Trump enn bandalagsríkin í NATO. Talsmenn Hvíta hússins halda því fram að hann hafi ekki farið fram á neitt frá NATO á fundinum. Talsmenn Rutte og NATO hafa lýst samræðum þeirra Trump sem „mjög opinskáum". Þeir gerðu lítið úr lýsingum heimildarmanna Politico á fundinum og sögðu hann þvert á móti hafa verið „uppbyggilegan". Rutte, sem er fyrrverandi forsetisráðherra Hollands hefur gengið lengra en flestir aðrir Evrópuleiðtogar í að friðþægja Trump og reyna að koma sér í náðina hjá honum með því að ýta undir hégóma hans. Hollendingurinn kallaði Trump meðal annars „pabba" sem þyrfti stundum að hækka róminn.