Oddvitaáskorunin: Öfundar alla sem kunna pólsku

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir er oddviti Viðreisnar á Akureyri.
Ég er 34 ára, með rætur á Akureyri, Borgarnesi og Raufarhöfn. Hef alltaf verið sjálfstæð, með góða aðlögunarhæfni og vinnusöm. Ég kem úr stórri, harðduglegri fjölskyldu sem hefur mótað mín gildi.
Nokkrar staðreyndir um mig:
- Sú fyrsta í fjölskyldunni til að fara í háskóla. Í vor útskrifast ég með fjórðu gráðuna, kennsluréttindi.
- Við maðurinn minn byrjuðum saman 16 ára, en ég er búin að vera skotin í honum síðan í 8. bekk í grunnskóla.
- Hef unnið fjölbreytt störf og byggt upp sterkt tengslanet.
- Starfa sem leiðbeinandi í grunnskóla og brenn fyrir velferð ungmenna.
- Upplifi daglega áskoranirnar sem skólakerfið stendur frammi fyrir.
- Þoli ekki svarið ,,af því þetta hefur alltaf verið svona”.
- Móðir tveggja drengja og þekki vel fjölbreyttar þarfir barna og fjölskyldna.
- Hef tekið þátt í grasrótarstarfi Viðreisnar á Akureyri frá 2017.
- Er gríðarlega spennt fyrir svæðisborginni Akureyri og sé fullt af tækifærum til aukins
samstarfs (/sameiningar) sveitarfélagana á svæðinu.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Í 101 Reykjavík. Ég elska að geta rölt út hvenær sem er dags og árs til þess að fylgjast með mannlífinu, rölta á milli verslana og veitingastaða og jafnvel sest í drykk fyrir leikhús eða tónleika. Uppbygging miðborgarinnar er til fyrirmyndar og þar er eitthvað fyrir alla.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„1984 eftir George Orwell. Ég trúi á einstaklings- og athafnafrelsi. Þessi útópíska framtíðarsýn Orwells sýnir okkur hvað ríkisvaldið getur gert þegar við lokum augunum. Við viljum tilheyra samfélagi og til þess þurfum við að standa á eigin fótum, hafa virka gagnrýna hugsun og frelsi til þess að tjá okkur. Mér þykir einstaklega vænt um þessa bók. Mér finnst hún svo mikilvæg að ég kenni hana meira að segja í grunnskóla. Skyldulesning.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Nota gervigreind í fjölda skipulags- og bókhaldsverkefna hjá sveitarfélaginu. Sveitarfélög og ríki eru í miklu færi til að minnka báknið með því að einblína starfsfólki sínu á framlínu- og þjónustustörf því það er hægt að nýta tækni í allskyns bakvinnslu. Það mun spara fleiri hundruðir milljóna á ári.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Félags- tómstunda og lýðheilsustarf barna í gegnum skipulag ‘Börnin okkar’ sem við ætlum að innleiða á Akureyri í samstarfi við vini okkar í Mosfellsbæ. Það verkefni setur linsuna á heildarmynd málaflokksins, fær fólk til að tala saman þvert á stöður og svið og vinnur eftir hugsjón forvarna. Nota peninga núna í staðinn fyrir að eyða þeim margfalt síðar.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Konan sem gekk aldrei frá fötunum sínum.“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer alveg eftir á hvaða aldri viðtakandi er og hvað klukkan er.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég vil banna opin sjókvíeldi, en get rætt mikið um ágæti og framtíðarsýn landeldis.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Að klára eitt verkefni og þegar því lýkur, að byrja á næsta. Ekki byrja á sautján í einu og bæta svo níu við á miðri leið.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég vil starfandi mannauðsstjóra yfir hverri 1-2 stofnunum sem Akureyrarbær rekur. Stuðningur við stjórnendur og starfsfólk skilar sér í minni starfsmannaveltu, minni veikindum, aukinni vellíðan og betri þjónustu við þjónustuþega. Sveitarfélögin hafa verið að sinna mannauðsmálum sem afgangsstærð. Einblína á grunnþjónustu störf og gera það almennilega.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Að lesa yfir ritrýnda grein um upplýsingatækni og fingrasetningu í barnaskólum í Ástralíu og draga fram allar blaðsíður þar sem ákveðin hugtök komu fram. Þá get ég bara lesið yfir og nýtt nákvæmlega það sem skiptir máli fyrir hönnunarverkefni sem ég er að vinna að í kennsluréttindanáminu mínu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Ég þekki flesta oddvita framboðana á Akureyri persónulega og myndi treysta þeim flestum fyrir meirihlutasamstarfi. Viðreisn er stórhuga með skýra framtíðarsýn fyrir gesti og íbúa svæðisborgarinnar Akureyri, en margir flokkar hafa verið fastir í smábæjar hugsun. Skipulag miðbæjarins og hönnunarsamkeppni um Akureyrarvöll er gott dæmi um það.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Hvar á ég að byrja? Að fara ekki í skiptinám á framhaldsskólaaldri voru stór mistök. Ef ég fengi að fara aftur í tímann vitandi allt sem ég veit núna, þá hefði ég farið til Póllands í skiptinám. Ég öfunda alla sem búa á Íslandi og tala bæði íslensku og pólsku. Tungumál eru svo verðmætur auður.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Snjómoksturinn(!). Friðurinn. Fjöllin. Göngustígarnir. Pizzurnar. Sundlaugarnar. Bakaríin. Hlíðarfjall.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ég fæ æði fyrir mat. Nú er ég með æði fyrir ristuðu súrdeigsbrauði með döðlum, smjör (strax á, prinsippmál að það bráðni!), ostur, þunnum sneiðum af mexíkóost og kokteiltómötum.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er verið að taka litlar ákvarðanir hér og þar án þess að hugsa um heildarmynd.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„1. Vera búin að innleiða ‘Börnin okkar’ verkefnið sem raunverulega aðstoðar börn og fjölskyldur þeirra og léttir álag innan skólanna með mælanlegum árangri.
2. Vera komin inn í tilrauna fasa með íþróttaakademíur hugsaðar fyrir ungmenni í 8-10. bekk.
3. Svæðið í kringum Ráðhústorg sé lokað fyrir bílaumferð.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Nothing Else Matters með Metallica en Thank God for Silence með Sign nartar í hælana.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Að setja ekki fókusinn á snemmtækan stuðning. Það er verið að skera niður fjármagn til skólana í staðinn fyrir að fjölga úrræðum sem geta veitt börnum faglega aðstoð og utanumhald. Við erum oft að slökkva elda í staðinn fyrir það að koma í veg fyrir að eldurinn kvikni.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Sól. Það er bara svo mikil hlýja og kraftur sem fylgir því að vera stundum kölluð sól.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Nr. 1 - Að fjölga úrræðum og stuðningi fyrir börn með fjölþættan vanda, sem hjálpar barninu og fjölskyldu þess en ekki síður starfsfólkinu í skólunum.
Nr. 2 - Að einfalda og flýta ferli leyfisveitinga fyrir fjölbreytt viðburðarhald í bænum fyrir hugmyndaríka frumkvöðla.
Nr. 3 - Auka aðgengi íbúa að bæjarstjórn.“