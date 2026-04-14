Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Grétar Ingi Erlendsson er oddviti D-listans í sveitarfélaginu Ölfusi.
Ég heiti Grétar Ingi Erlendsson og starfa sem verkefnastjóri hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Ég hef einnig gengt formennsku í Bæjarráði Ölfuss á undanförnum árum. Ég bý ásamt konu minni, Júlíönu Áramannsdóttur og tveimur dætrum, þeim Sólveigu (15 ára) og Kristínu (11 ára) í Þorlákshöfn. Ég er uppalinn í Þorlákshöfn og því Ölfusingur í húð og hár. Ég hef mikla ástríðu fyrir mínu sveitarfélagi og vill sjá það blómstra sem aldrei fyrr.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
Það er, að mínu mati, hvergi betra að vera en hér í Þorlákshöfn en ef ég yrði að velja þá væri ég til í að prófa að búa einhvers staðar fyrir norðan. Húsavík eða Akureyri sem dæmi.
Hver er uppáhalds bókin þín?
Ég hef mjög gaman af öllu sagnfræði tengdu. Bókin sem kom fyrst í huga er Sapiens, a brief history of humankind eftir Yuval Noah Harari.
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
Fjárfestingar sem tengjast ekki lögbundnum verkefnum sveitarfélagins.
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
Velferðarsvið þá sérstaklega verkefnum sem tengjast snemmtækri íhlutun.
Hver væri titill ævisögu þinnar?
Hvað ætla ég að verða þegar ég er orðinn stór
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
Hringja ef erindið er brýnt en skilaboð ef það má bíða
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
Ég er bara alls ekki viss…
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
Pípulögnum, alltaf eitthvað vesen á þessu og ég veit gjörsamlega ekki neitt um þetta.
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
Ómögulegt að segja til um hvaða ákvörðun verður umdeild eða ekki.
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
Að sannreyna hvort vatnsmelónur væru í raun ber. Kemur ýmislegt upp þegar fjölskyldan er að spila pöbbkviss.
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
Ég hef gert mörg mistök í gegnum ævina, látum það duga
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
Fólkið 😊
Hvað borðar þú í morgunmat?
Ekkert
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
Íþyngjandi regluverk af hálfu ríkisins. Ríkið er alltof gjarnt á að festa hluti í lög án þess að kanna haða áhrif það hefur á sveitarfélög.
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
Það er hægt að afreka ansi margt á fjórum árum. Við ætlum t.d. að byggja við grunnskólann, byggja fjölnota íþróttahús og lækka álögur enn frekar. Auðvitað margt fleira en læt þetta duga.. Auðvitað margt fleira en læt þetta duga.
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
All Along the Watchtower með Jimi Hendrix
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
Örugglega fleiri en ein, en mistök eru til að læra af.
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
Big Papa þegar ég var enn að leika körfuknattleik með Þór Þorlákshöfn. Það átti bara eitthvað svo vel við á þeim tíma.
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
Ég mun gera mitt allra besta til að standa við þau öll.