Geralt fær nýtt ævintýri rúmum áratug eftir það síðasta Samúel Karl Ólason skrifar 27. maí 2026 09:54 Ævintýrum Geralts frá RIvíu er greinilega ekki enn lokið. Forsvarsmenn pólska leikjafyrirtækisins CD Projekt RED hafa opinberað nýjan aukapakka fyrir leikinn Witcher 3: Wild Hunt, sem kom út árið 2015. Aukapakki þessi ber titilinn Songs of the Past og á að koma út á næsta ári, um tólf árum á eftir leiknum vinsæla, sem selst hefur í að minnsta kosti sextíu milljónum eintaka. Áður hafa verið gerðir tveir aukapakkar fyrir leikinn. Hearts of Stone (2015) og Blood and Wine (2016). Leikirnir í söguheimi Witcher eru mjög vinsælir og þá sérstaklega sá þriðji í þríleiknum um Geralt frá Rivia. Þeir leikir gerast í söguheimi þar sem nokkrar víddir skullu saman. Við það strönduðu allskonar skrímsli, menn, dvergar, álfar og alls kyns verur saman í einum heimi með tilheyrandi deilum og átökum. Stökkbreyttir stríðsmenn flakka um heiminn og drepa skrímsli fyrir peninga. Geralt er einn af þeim. Witcher 3 er af mörgum, undirrituðum meðtöldum, talinn einn af bestu leikjum heims. Í yfirlýsingu segir að unnið sé að aukapakkanum í samstarfi við fyrirtækið Fool´s Theory en tiltölulega stutt er síðan opinberað var að það fyrirtæki væri einnig að vinna að endurgerð á Witcher 3 í Unreal Engine grafíkvélinni. Margir starfsmanna Fool‘s Theory unnu áður hjá CDPR og við gerð Witcher 3 á sínum tíma. Upprunalega stóð til að segja frá aukapakkanum á morgun en sögusagnir um aukapakkann hafa lengi verið á kreiki. Á meðan starfsmenn Fool‘s Theory eru að eiga við Witcher 3 eru starfsmenn CDPR að vinna að fjórða leiknum í seríunni. Sá leikur fjallar um Ciri, fósturdóttur Geralts, sem flakkar eins og hann um söguheiminn og gengur frá skrímslum. Leikjavísir Tengdar fréttir Leikirnir sem beðið er eftir Jólin eru liðin og grámyglulegur hverdagsleikinn er tekinn aftur við. Við Íslendingar munum væntanlega ekki fá almennilegt veður aftur í allavega fjóra mánuði og ekkert nema fullar vinnuvikur framundan. Við höfum þó enn tölvuleiki, það er eitthvað. 12. janúar 2026 08:02 Gera nýja Witcher og Cyberpunk leiki Forsvarsmenn leikjafyrirtækisins CD Projekt Red tilkynntu í gær fjölmörg verkefni sem eru í vinnslu hjá fyrirtækinu. Þrjú þeirra snúa að söguheimi Witcher og þar á meðal nýr þríleikur. Þá þróun framhalds Cyberpunk 2077 einnig tilkynnt og framleiðsla nýs leiks í nýjum söguheimi. 5. október 2022 16:09 Mest lesið „Af hverju er ég að leita í eitthvað svona ljótt?“ Lífið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Menning „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: Berir að ofan í brúðkaupi Lífið Óhefðbundið leynivopn Helgu Sigrúnar Lífið Frumkvöðull selur elegant íbúð í 101 Lífið Kveðjustund í ráðhúsinu Lífið Gói Sportrönd og Tinna selja í Hveragerði Lífið Móðurhlutverkið næst á dagskrá hjá Þóreyju Lífið Nálægðin við dauðann gjörbreytti ferlinum Lífið Fleiri fréttir Geralt fær nýtt ævintýri rúmum áratug eftir það síðasta Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Laufey lifnar við í Fortnite Festival Sjá meira