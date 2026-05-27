Geralt fær nýtt ævin­týri rúmum ára­tug eftir það síðasta

Samúel Karl Ólason skrifar
Ævintýrum Geralts frá RIvíu er greinilega ekki enn lokið.
Forsvarsmenn pólska leikjafyrirtækisins CD Projekt RED hafa opinberað nýjan aukapakka fyrir leikinn Witcher 3: Wild Hunt, sem kom út árið 2015. Aukapakki þessi ber titilinn Songs of the Past og á að koma út á næsta ári, um tólf árum á eftir leiknum vinsæla, sem selst hefur í að minnsta kosti sextíu milljónum eintaka.

Áður hafa verið gerðir tveir aukapakkar fyrir leikinn. Hearts of Stone (2015) og Blood and Wine (2016).

Leikirnir í söguheimi Witcher eru mjög vinsælir og þá sérstaklega sá þriðji í þríleiknum um Geralt frá Rivia. Þeir leikir gerast í söguheimi þar sem nokkrar víddir skullu saman. Við það strönduðu allskonar skrímsli, menn, dvergar, álfar og alls kyns verur saman í einum heimi með tilheyrandi deilum og átökum.

Stökkbreyttir stríðsmenn flakka um heiminn og drepa skrímsli fyrir peninga. Geralt er einn af þeim. Witcher 3 er af mörgum, undirrituðum meðtöldum, talinn einn af bestu leikjum heims.

Í yfirlýsingu segir að unnið sé að aukapakkanum í samstarfi við fyrirtækið Fool´s Theory en tiltölulega stutt er síðan opinberað var að það fyrirtæki væri einnig að vinna að endurgerð á Witcher 3 í Unreal Engine grafíkvélinni. Margir starfsmanna Fool‘s Theory unnu áður hjá CDPR og við gerð Witcher 3 á sínum tíma.

Upprunalega stóð til að segja frá aukapakkanum á morgun en sögusagnir um aukapakkann hafa lengi verið á kreiki.

Á meðan starfsmenn Fool‘s Theory eru að eiga við Witcher 3 eru starfsmenn CDPR að vinna að fjórða leiknum í seríunni. Sá leikur fjallar um Ciri, fósturdóttur Geralts, sem flakkar eins og hann um söguheiminn og gengur frá skrímslum.

