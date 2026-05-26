Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. maí 2026 22:19 Óresteia og Lína langsokkur hlutu flest verðlaun á Grímunni í ár. Nína Dögg í Óresteiu hafði þó betur gegn Birtu Sólveigu Söring í Línu langsokk. Harmleikurinn Óresteia og barnasýningin Lína langsokkur hlutu flest verðlaun á Grímunni í ár eða fjögur verðlaun hvor. Óresteia var valin sýning og leikrit ársins og Agnes Wild var valin leikstjóri ársins fyrir Línu Langsokk. Söngleikurinn Ormstunga sem var tilnefndur til tólf verðlauna hlaut engin. Grímuverðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í 24. sinn í Þjóðleikhúsinu í kvöld og dró þar til töluverðra tíðinda. Veitt voru verðlaun í sextán flokkum auk þess sem veitt voru hvatningarverðlaun og heiðursverðlaun. Sjá einnig: Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Harmleikurinn Óresteia í leikstjórn Benedict Andrews var jólasýning Þjóðleikhússins á þessu leikári og hlaut fern verðlaun. Óresteia var valin sýning árins, Benedict Andrews var verðlaunaður fyrir leikrit ársins, Nína Dögg Filippusdóttir var valin besta leikkona í aðalhlutverki og Elín Hansdóttir hlaut verðlaun fyrir bestu leikmynd. Óresteia hlaut stóru verðlaunin tvö. Barnasýningin Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Wild hlaut einnig fern verðlaun. Lína langsokkur var valin barnasýning ársins, Agnes Wild var valin leikstjóri ársins, Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson hlutu verðlaun sem leikarar í aukahlutverki og svo var Eva Björg Harðardóttir verðlaunuð fyrir búninga ársins. Óperan Sæmundur Fróði var sett upp í Tjarnarbíó í leikstjórn Ágústu Skúladóttir og hlaut sýningin tvenn verðlaun í ár. Björk Níelsdóttir var valin söngkona ársins og svo voru Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson verðlaunuð fyrir tónlist og hljóðmynd ársins í sýningunni. Sæmundur fróði hlaut tvenn verðlaun. Árni Pétur Guðjónsson var valin leikari ársins í aðalhlutverki fyrir leik sinn í Skammarþríhyrningnum í leikstjórn Grétu Kristínar Ómarsdóttur í Borgarleikhúsinu. Berglind Alda Ástþórsdóttir var valin leikkona ársins í aukahlutverki fyrir leik sinn sem Ófelía í Hamlet í leikstjórn Kolfinnu Nikulásdóttur í Borgarleikhúsinu. Árni Pétur og Berglind Alda hlutu bæði verðlaun fyrir leik. Hiroki Ichinose var valinn dansari ársins fyrir dans sinn í Garðinum eftir Íslenska dansflokkinn. Danshöfundur ársins var Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis fyrir danssýninguna Pointe of Axis sem var sýnd í Tjarnarbíói. Þá hlaut Sally Cowdin einnig verðlaun með Júlíu Kolbrúnu Sigurðardóttur fyrir dans- og sviðshreyfingar ársins í Söngleiknum Kabarett sem var sýndur í Þjóðleikhúskjallaranum. Andreu Fàbregas Granes og Owen Hindley voru svo verðlaunaðir fyrir lýsingu ársins í dansverkinu Flækt í Tjarnarbíói. Flest verðlaun rötuðu til Þjóðleikhússins sem fékk níu verðlaun úr 36 tilnefningum. Borgarleikhúsið fékk aðeins tvenn verðlaun úr fimmtán tilnefningum en hlaut einnig hvatningaverðlaun valnefndar fyrir barna- og ungmennastarf leikhússins. Tjarnarbíó hlaut fern verðlaun úr 18 tilnefningum og Íslenski dansflokkurinn ein verðlaun. Listann yfir bæði sigurvegara og tilnefnda má sjá í heild sinni hér að neðan, auk hvatningar- og heiðursverðlauna neðst. Sýning ársins Ormstunga - Þjóðleikhúsið Óresteia - Þjóðleikhúsið Salka - ástin og dauðinn - Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið Sérstæðan - Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó Söngleikurinn Kabarett - Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsi Leikrit ársins Ormstunga - Hafsteinn Níelsson og Ólíver Þorsteinsson Óresteia - Benedict Andrews Rómantísk gamanmynd - Sigurður Ámundason, Jóhann Kristófer Stefánsson og Tatjana Dís Aldísar Razoumeenko Salka - ástin og dauðinn - Unnur Ösp Stefánsdóttir, byggt á skáldsögu eftir Halldór Laxness Sæmundur Fróði - Þórunn Guðmundsdóttir Barnasýning ársins Engan asa Einar Áskell Galdrakarlinn í Oz Hreiðrið Innblástur Lína Langsokkur Leikstjóri ársins Kolfinna Nikulásdóttir fyrir Hamlet Agnes Wild fyrir Línu Langsokk Gísli Örn Garðarson fyrir Ormstungu Benedict Andrews fyrir Óresteiu Gréta Kristín Ómarsdóttir fyrir Skammarþríhyrninginm Leikkona í aðalhlutverki Ásthildur Úa Sigurðardóttir í Óresteiu Birta Sólveig Söring Þórisdóttir í Línu Langsokk Ebba Katrín Finnsdóttir í Óresteiu Nína Dögg Filippusdóttir í Óresteiu Unnur Ösp Stefánsdóttir í Sölku - ástinni og dauðanum Leikari í aðalhlutverki Atli Rafn Sigurðarson í Óresteiu Árni Pétur Guðjónsson í Skammarþríhyrningnum Elísabet Skagfjörð í Engan asa Einar Áskell Jakob van Oosterhout í Ormstungu Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstungu Leikkona í aukahlutverki Berglind Alda Ástþórsdóttir í Hamlet Margrét Vilhjálmsdóttir í Íbúð 10B Ólafía Hrönn Jónsdóttir í Ormstungu Sólveig Arnarsdóttir í Galdrakarlinum í Oz Vigdís Halla Birgisdóttir í Elskan, er ég heima? Leikari í aukahlutverki Björn Stefánsson í Moulin Rouge! Fannar Arnarsson í Skammarþríhyrningnum Hilmir Jensson í Galdrakarlinum í Oz Kjartan Darri Kristjánsson í Ormstungu Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson í Línu Langsokk Söngvari ársins 2026 Björk Níelsdóttir í Sæmundi Fróða Bryndís Guðjónsdóttir í La bohéme Jóna G. Kolbrúnardóttir í Carmen Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstungu Rán Ragnarsdóttir í Ormstungu Dansari ársins 2026 Erna Gunnarsdóttir í Flóðreka Hiroki Ichinose í Garðinum Íris Ásmundar í See instructions Jón Sigurður Gunnarsson og Sally Cowdin í Sirkusmolar Sally Cowden í Point of Axis Búningar ársins Júlíanna Lára Steingrímsdóttir - Galdrakarlinn í Oz Eva Björg Harðardóttir - Lína Langsokkur Þórunn María Jónsdóttir - Niflungahringurinn Filippía I. Elísdóttir - Óresteia Hulda Kristín Hauksdóttir - Söngleikurinn Kabarett Danshöfundur ársins Aðalheiður Halldórsdóttir - Flóðreka Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis - Pointe of Axis Rósa Ómarsdóttir - Sérstæðan Tónlist og hljóðmynd ársins Jónsi fyrir sýninguna Flóðreka Katrín Lóa Hafsteinsdóttir fyrir tónlist í Mergi Hafsteinn Níelsson og Jóhannes Damian R. Patreksson fyrir tónlist í Ormstungu Bára Gísladóttir fyrir tónlist í Óresteiu Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson fyrir Sæmund Fróða Dans- og sviðshreyfingar ársins Ernesto Camilo Valdes og Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet Lea Alexandra Gunnarsdóttir, Jökull Smári Jakobsson, Nikulás Hansen Daðason í Innblæstri Juulius Vaiksoo og Leevi Rauhalahti í Mergi Liam Steel í Ormstungu Júlía Kolbrún Sigurðardóttir og Sally Cowdin í Söngleiknum Kabarett Lýsing ársins Jónsi og Isaac Cohen í Flóðreka Andreu Fàbregas Granes og Owen Hindley í Flækt Gunnar Hildimar Halldórsson í Galdrakarlinum í Oz Ásta Jónína Arnardóttir í Innblæstri Katerina Blahutova í Sérstæðunni Leikmynd ársins Eva Signý Berger í Galdrakarlinum í Oz Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir í Innblæstri Ilmur Stefánsdóttir í Ormstungu Elín Hansdóttir í Óresteiu Rósa Ómarsdóttir, Sean Patrick O'Brian, Valdimar Jóhannsson, Katarina Blahutova og Owen Hindley í Sérstæðunni Hvatningarverðlaun valnefndar Barna- og ungmennastarf Borgarleikhússins Heiðursverðlaun Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, myndlistarkona og búningahönnuður, fyrir áratugastarf í íslensku leikhúsi. 