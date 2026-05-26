Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Óresteia og Lína langsokkur hlutu flest verðlaun á Grímunni í ár. Nína Dögg í Óresteiu hafði þó betur gegn Birtu Sólveigu Söring í Línu langsokk.
Harmleikurinn Óresteia og barnasýningin Lína langsokkur hlutu flest verðlaun á Grímunni í ár eða fjögur verðlaun hvor. Óresteia var valin sýning og leikrit ársins og Agnes Wild var valin leikstjóri ársins fyrir Línu Langsokk. Söngleikurinn Ormstunga sem var tilnefndur til tólf verðlauna hlaut engin.

Grímuverðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í 24. sinn í Þjóðleikhúsinu í kvöld og dró þar til töluverðra tíðinda. Veitt voru verðlaun í sextán flokkum auk þess sem veitt voru hvatningarverðlaun og heiðursverðlaun.

Harmleikurinn Óresteia í leikstjórn Benedict Andrews var jólasýning Þjóðleikhússins á þessu leikári og hlaut fern verðlaun. Óresteia var valin sýning árins, Benedict Andrews var verðlaunaður fyrir leikrit ársins, Nína Dögg Filippusdóttir var valin besta leikkona í aðalhlutverki og Elín Hansdóttir hlaut verðlaun fyrir bestu leikmynd.

Barnasýningin Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Wild hlaut einnig fern verðlaun. Lína langsokkur var valin barnasýning ársins, Agnes Wild var valin leikstjóri ársins, Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson hlutu verðlaun sem leikarar í aukahlutverki og svo var Eva Björg Harðardóttir verðlaunuð fyrir búninga ársins.

Óperan Sæmundur Fróði var sett upp í Tjarnarbíó í leikstjórn Ágústu Skúladóttir og hlaut sýningin tvenn verðlaun í ár. Björk Níelsdóttir var valin söngkona ársins og svo voru Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson verðlaunuð fyrir tónlist og hljóðmynd ársins í sýningunni.

Árni Pétur Guðjónsson var valin leikari ársins í aðalhlutverki fyrir leik sinn í Skammarþríhyrningnum í leikstjórn Grétu Kristínar Ómarsdóttur í Borgarleikhúsinu. 

Berglind Alda Ástþórsdóttir var valin leikkona ársins í aukahlutverki fyrir leik sinn sem Ófelía í Hamlet í leikstjórn Kolfinnu Nikulásdóttur í Borgarleikhúsinu. 

Hiroki Ichinose var valinn dansari ársins fyrir dans sinn í Garðinum eftir Íslenska dansflokkinn. 

Danshöfundur ársins var Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis fyrir danssýninguna Pointe of Axis sem var sýnd í Tjarnarbíói. Þá hlaut Sally Cowdin einnig verðlaun með Júlíu Kolbrúnu Sigurðardóttur fyrir dans- og sviðshreyfingar ársins í Söngleiknum Kabarett sem var sýndur í Þjóðleikhúskjallaranum. 

Andreu Fàbregas Granes og Owen Hindley voru svo verðlaunaðir fyrir lýsingu ársins í dansverkinu Flækt í Tjarnarbíói.

Flest verðlaun rötuðu til Þjóðleikhússins sem fékk níu verðlaun úr 36 tilnefningum. Borgarleikhúsið fékk aðeins tvenn verðlaun úr fimmtán tilnefningum en hlaut einnig hvatningaverðlaun valnefndar fyrir barna- og ungmennastarf leikhússins. Tjarnarbíó hlaut fern verðlaun úr 18 tilnefningum og Íslenski dansflokkurinn ein verðlaun.

Listann yfir bæði sigurvegara og tilnefnda má sjá í heild sinni hér að neðan, auk hvatningar- og heiðursverðlauna neðst.

Sýning ársins

  • Ormstunga - Þjóðleikhúsið
  • Óresteia - Þjóðleikhúsið
  • Salka - ástin og dauðinn - Landnámssetrið í Borgarnesi í samstarfi við Þjóðleikhúsið
  • Sérstæðan - Rósa Ómarsdóttir í samstarfi við MurMur Productions og Tjarnarbíó
  • Söngleikurinn Kabarett - Leikhús ókunnuga fólksins í samstarfi við Þjóðleikhúsi

Leikrit ársins

  • Ormstunga - Hafsteinn Níelsson og Ólíver Þorsteinsson
  • Óresteia - Benedict Andrews
  • Rómantísk gamanmynd - Sigurður Ámundason, Jóhann Kristófer Stefánsson og Tatjana Dís Aldísar Razoumeenko
  • Salka - ástin og dauðinn - Unnur Ösp Stefánsdóttir, byggt á skáldsögu eftir Halldór Laxness
  • Sæmundur Fróði - Þórunn Guðmundsdóttir

Barnasýning ársins

  • Engan asa Einar Áskell
  • Galdrakarlinn í Oz
  • Hreiðrið
  • Innblástur
  • Lína Langsokkur

Leikstjóri ársins

  • Kolfinna Nikulásdóttir fyrir Hamlet
  • Agnes Wild fyrir Línu Langsokk
  • Gísli Örn Garðarson fyrir Ormstungu
  • Benedict Andrews fyrir Óresteiu
  • Gréta Kristín Ómarsdóttir fyrir Skammarþríhyrninginm

Leikkona í aðalhlutverki

  • Ásthildur Úa Sigurðardóttir í Óresteiu
  • Birta Sólveig Söring Þórisdóttir í Línu Langsokk
  • Ebba Katrín Finnsdóttir í Óresteiu
  • Nína Dögg Filippusdóttir í Óresteiu
  • Unnur Ösp Stefánsdóttir í Sölku - ástinni og dauðanum

Leikari í aðalhlutverki

  • Atli Rafn Sigurðarson í Óresteiu
  • Árni Pétur Guðjónsson í Skammarþríhyrningnum
  • Elísabet Skagfjörð í Engan asa Einar Áskell
  • Jakob van Oosterhout í Ormstungu
  • Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstungu

Leikkona í aukahlutverki

  • Berglind Alda Ástþórsdóttir í Hamlet
  • Margrét Vilhjálmsdóttir í Íbúð 10B
  • Ólafía Hrönn Jónsdóttir í Ormstungu
  • Sólveig Arnarsdóttir í Galdrakarlinum í Oz
  • Vigdís Halla Birgisdóttir í Elskan, er ég heima?

Leikari í aukahlutverki

  • Björn Stefánsson í Moulin Rouge!
  • Fannar Arnarsson í Skammarþríhyrningnum
  • Hilmir Jensson í Galdrakarlinum í Oz
  • Kjartan Darri Kristjánsson í Ormstungu
  • Kjartan Darri Kristjánsson og Oddur Júlíusson í Línu Langsokk

Söngvari ársins 2026

  • Björk Níelsdóttir í Sæmundi Fróða
  • Bryndís Guðjónsdóttir í La bohéme
  • Jóna G. Kolbrúnardóttir í Carmen
  • Kristinn Óli S. Haraldsson í Ormstungu
  • Rán Ragnarsdóttir í Ormstungu

Dansari ársins 2026

  • Erna Gunnarsdóttir í Flóðreka
  • Hiroki Ichinose í Garðinum
  • Íris Ásmundar í See instructions
  • Jón Sigurður Gunnarsson og Sally Cowdin í Sirkusmolar
  • Sally Cowden í Point of Axis

Búningar ársins

  • Júlíanna Lára Steingrímsdóttir - Galdrakarlinn í Oz
  • Eva Björg Harðardóttir - Lína Langsokkur
  • Þórunn María Jónsdóttir - Niflungahringurinn
  • Filippía I. Elísdóttir - Óresteia
  • Hulda Kristín Hauksdóttir - Söngleikurinn Kabarett

Danshöfundur ársins

  • Aðalheiður Halldórsdóttir - Flóðreka
  • Sally Cowdin í samstarfi við Anaïs Barthe, Alona Perepelytsia og dansara Ballet Axis - Pointe of Axis
  • Rósa Ómarsdóttir - Sérstæðan

Tónlist og hljóðmynd ársins

  • Jónsi fyrir sýninguna Flóðreka
  • Katrín Lóa Hafsteinsdóttir fyrir tónlist í Mergi
  • Hafsteinn Níelsson og Jóhannes Damian R. Patreksson fyrir tónlist í Ormstungu
  • Bára Gísladóttir fyrir tónlist í Óresteiu
  • Þórunn Guðmundsdóttir og Hrafnkell Orri Egilsson fyrir Sæmund Fróða

Dans- og sviðshreyfingar ársins

  • Ernesto Camilo Valdes og Kolfinna Nikulásdóttir í Hamlet
  • Lea Alexandra Gunnarsdóttir, Jökull Smári Jakobsson, Nikulás Hansen Daðason í Innblæstri
  • Juulius Vaiksoo og Leevi Rauhalahti í Mergi
  • Liam Steel í Ormstungu
  • Júlía Kolbrún Sigurðardóttir og Sally Cowdin í Söngleiknum Kabarett

Lýsing ársins

  • Jónsi og Isaac Cohen í Flóðreka
  • Andreu Fàbregas Granes og Owen Hindley í Flækt
  • Gunnar Hildimar Halldórsson í Galdrakarlinum í Oz
  • Ásta Jónína Arnardóttir í Innblæstri
  • Katerina Blahutova í Sérstæðunni

Leikmynd ársins

  • Eva Signý Berger í Galdrakarlinum í Oz
  • Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir í Innblæstri
  • Ilmur Stefánsdóttir í Ormstungu
  • Elín Hansdóttir í Óresteiu
  • Rósa Ómarsdóttir, Sean Patrick O'Brian, Valdimar Jóhannsson, Katarina Blahutova og Owen Hindley í Sérstæðunni

Hvatningarverðlaun valnefndar

  • Barna- og ungmennastarf Borgarleikhússins

Heiðursverðlaun

  • Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, myndlistarkona og búningahönnuður, fyrir áratugastarf í íslensku leikhúsi.
