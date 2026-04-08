Svona var kynningar­fundur Bestu deildar karla

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Víkingur hefur titil að verja í sumar.
Vísir var með beina útsendingu frá kynningarfundi Bestu deildar karla þar sem spáð var í spilin fyrir komandi fótboltasumar.

Á fundinum var meðal annars birt hin árlega spá þjálfara, fyrirliða og forráðamanna liðanna í efstu deild. Samkvæmt henni mun Víkingur verja titilinn.

Einnig var hulunni svipt af áhugaverðri leikmannakönnun þar sem ýmislegt skemmtilegt kom í ljós.

Kjartan Atli Kjartansson stýrði samkomunni og tók púlsinn á góðum mönnum.

Myndband af fundinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Kynningarfundur Bestu deildar karla 2026
