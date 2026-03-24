Gengst nú við að gaspra í Rússa Kjartan Kjartansson skrifar 24. mars 2026 13:41 Péter Szijjártó, utanríkisráðherra Ungverjalands, er ekki treyst fyrir upplýsingum sem tengjast hagsmunum Rússa innan Evrópusambandsins. Hér sést hann á ráðstefnu íhaldsmanna um helginni. Vísir/EPA Utanríkisráðherra Ungverjalands viðurkennir nú að hann ræði við rússnesk stjórnvöld í kringum leiðtogafundi á vegum Evrópusambandsins. Hann hélt því fyrst fram að fréttir um slíkt væru falskar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur krafið Ungverja skýringa eftir að bandaríska blaðið Washington Post greindi frá því um helgina að Péter Szijjártó, utanríkisráðherra Ungverjalands, hefði átt það til að hringja í Sergei Lavrov, rússneskan starfsbróður sinn, í fundarhléum á leiðtogafundum hjá ESB. Szijjártó kallaði þetta „falsfréttir" og kollegi hans sem er yfir Evrópumálum í ríkisstjórn Viktors Orbán tengdi þær við örvæntingu vegna þess að Orbán væri að ná vopnum sínum í kosningabaráttu fyrir kosningar sem fara fram í næsta mánuði. Nú hefur Szijjártó hins vegar vent kvæði sínu í kross og gengist við því að ræða reglulega við rússneska ráðamenn fyrir og eftir leiðtogafundi í Evrópu. „Ég ræði ekki aðeins við rússneska utanríkisráðherrann en einnig við þann bandaríska, tyrkneska, ísraelska, serbneska og aðra bandamenn okkar fyrir og eftir fundi leiðtogaráðs Evrópusambandsins," sagði Szijjártó á kosningafundi í gærkvöldi, að sögn evrópska blaðsins Politico. Ákvarðanir sem teknar væru á vettvangi Evrópusambandsins hefðu áhrif á tengsl og samstarf Ungverjalands við önnur ríki utan sambandsins. Evrópskir ráðamenn eru sagðir hafa brugðist við grunsemdum um að ungverskir ráðamenn lækju viðkvæmum upplýsingum í Rússa með því að takmarka hverju þeir deildu á fundum. Þá hefðu þeir í auknum mæli tekið upp á því að funda í minni hópum til þess að halda trúnaði um vissar upplýsingar. Þýskir þingmenn og evrópskir embættismenn eru einnig sagðir hafa áhyggjur af aðgangi þingmanna Valkosts fyrir Þýskaland, fjarhægriflokks í Þýskalandi, að þúsundum trúnaðarskjala Evrópusambandsins sem þær gætu lekið til Rússa. Á meðal slíkra gagna eru minnisblöð eftir fundi sendiherra aðildarríkjanna þar sem rætt er um stuðning við Úkraínumenn og fjárvetingar til þeirra sem eru fjármagnaðar með frystum fjármunum Rússa í Evrópu. Ungverjaland Evrópusambandið Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Tengdar fréttir Sakar Orbán og félaga um landráð Péter Magyar, sem kannanir benda til að sé líklegur til að velta Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, úr sessi í komandi kosningum þar í landi, segir að meintar uppljóstranir milli Búdapest og Moskvu um leynilegar upplýsingar Evrópusambandsins verði rannsakaðar. Kannanir benda til þess að flokkur Magyars geti sigrað Fidesz-flokk Orbáns í þingkosningum sem fara fram í næsta mánuði. 23. mars 2026 19:10