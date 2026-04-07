Dregur í land með því skilyrði að Hormússund sé opnað Eiður Þór Árnason skrifar 7. apríl 2026 22:47 Donald Trump Bandaríkjaforseti. AP Trump segist vera reiðubúinn til að hætta við að herða árásir á Íran, með því skilyrði að stjórnvöld séu tilbúin til að efna tveggja vikna vopnahlé og opna Hormússund á ný. Forsetinn segir að þarna séu meðal annars ýmsar brýr, orkuver og önnur borgaraleg skotmörk í húfi sem ekki verði gerðar árásir á ef skilyrðum verður fullnægt. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í kvöld sagði Trump að Íran ef gæti samþykkt „ALGJÖRA, TAFARLAUSA og ÖRUGGA OPNUN HORMÚSSUNDS" og þá myndi hann „fresta sprengjuárásum og árásum á Íran í tvær vikur." Trump hafði hótað öllu illu ef ekki yrði gengið að kröfum hans fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Trump segir Íran hafa lagt fram „framkvæmanlega" tíu punkta friðaráætlun sem gæti hjálpað til við að binda enda á stríðið. Forsetinn bætti við í samfélagsmiðlafærslu sinni Íran hafi lagt fram „framkvæmanlegan grundvöll til samningaviðræðna." Frá því að stríðið hófst í febrúar hefur Trump sett fram ýmsa fresti þar sem hann hótar að herða átökin en dregið svo í land rétt áður en þeir renna út. AP-fréttaveitan greinir frá þessu. Fréttin er í vinnslu.