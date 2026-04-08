Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari Breiðabliks, segir Gísla Eyjólfsson hafa verið á leið til félagsins þegar hann yfirgaf Blika síðasta haust. Gísli endaði á því að semja við ÍA en Halldór segir það mistök hjá Blikum að hafa ekki samið við miðjumanninn.
Ljóst var í fyrra að Gísli væri á heimleið úr atvinnumennsku frá Svíþjóð og var hann fastlega orðaður við Breiðablik sem hann lék með lengi vel hér heima fyrir Svíaför hans. Hann samdi hins vegar við ÍA í vetur en kærasta Gísla er af Skaganum og þau búin að koma sér fyrir Akranesi.
Halldór fór yfir komandi tímabil í Bestu deildinni ásamt þeim Elvari Geir Magnússyni og Tómasi Þór Þórðarsyni í útvarpsþættinum Fótbolta.net á laugardaginn var. Öll lið deildarinnar voru til umræðu, þar á meðal Breiðablik og ÍA.
Talið barst að Gísla og nefndi Elvar Geir að fyrirliði Breiðabliks, Höskuldur Gunnlaugsson, hafi gagnrýnt ákvörðun Kópavogsliðsins að semja ekki við Gísla í vetur. Halldór segir þá gagnrýni fyrirliðans eiga rétt á sér.
„Ég get alveg tekið undir það. Vikuna áður en ég hætti var Gísli bara á leiðinni í Breiðablik. Ég veit ekki hvaða U-beygja átti sér stað þar. Ég held að það hafi verið mistök, klárlega,“ segir Halldór en hann sagði upp störfum í október og Ólafur Ingi Skúlason tók við skútunni.
„Gísli er eiginlega akkúrat það sem Breiðablik vantaði í fyrra. Kraftmikill leikmaður, ófyrirleitinn og á góðan hátt drulluerfiður. Hann er leikmaður sem Breiðablik vantaði, og vantar held ég ennþá, þannig að ég get tekið undir það,“ segir Halldór jafnframt.
Þáttinn má heyra í heild í spilaranum. Umræðan um Gísla hefst eftir tæpar 17 mínútur.
Besta deildin hefst á föstudaginn kemur er Breiðablik sækir Víking heim. ÍA sækir Fram heim á sunnudagskvöldið.
Halldór verður sérfræðingur í Stúkunni á Sýn Sport í sumar en sérstakur upphitunarþáttur fyrir Bestu deildina verður á Sýn Sport annað kvöld.