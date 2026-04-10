„Al­gjör­lega nauð­syn­legt að fá fram­herja“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Á ýmsu gekk hjá Breiðabliki á síðasta tímabili.

Halldór Árnason, sérfræðingur Stúkunnar, segir snúið að meta hver staðan á Breiðabliki, liðinu sem hann gerði að Íslandsmeisturum 2024, sé á þessari stundu. Hann segir leikmannahóp Blika sterkan þótt hann telji vanta framherja í hann.

Breiðabliki er spáð 2. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar.

Eftir að hafa orðið Íslandsmeistari 2024 var Breiðablik langt frá því að verja titilinn í fyrra. Liðið endaði í 4. sæti og missti af Evrópusæti. Blikar komust þó í riðlakeppni Sambandsdeildar Evrópu í annað sinn á þremur árum. Breiðablik lauk ekki keppni á síðasta tímabili fyrr en skömmu fyrir jól sem hefur sett mark sitt á undirbúning liðsins.

„Það er auðvitað pínu erfitt að rýna í það ef maður horfir bara á veturinn. Breiðablik fór eðlilega seint og mjög hægt af stað og maður sér kannski lítið af því sem þeir ætla að gera,“ sagði Halldór er hann var beðinn um að rýna í lið Breiðabliks.

„En liðið er mjög vel mannað, mjög sterkur og breiður hópur, ótrúlega reynslumiklir og góðir leikmenn sem hafa gert þetta allt. Það eru ungir leikmenn sem eru að koma upp sem er ætlað mjög stórt hlutverk þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig sú blanda verður. En maður áttar sig ekki alveg kannski á því hvar þeir standa akkúrat núna þannig að það verður bara gaman að sjá.“

Halldór segir að Breiðablik þurfi að styrkja sig meira til að geta barist um Íslandsmeistaratitilinn.

„Ég held þeir þurfi framherja með Kristófer [Inga Kristinssyni]. Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt,“ sagði Halldór.

Breiðablik sækir Íslandsmeistara Víkings heim í upphafsleik Bestu deildarinnar klukkan 19:15 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

