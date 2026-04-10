Besta-spáin 2026: Þurfa að svara fyrir sig

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Breiðabliki 2. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks í dag, föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Breiðabliki 2. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið fari upp um tvö sæti frá síðasta tímabili. Breiðablik varð Íslandsmeistari í þriðja sinn eftir sigur á Víkingi, 0-3, í úrslitaleik í Víkinni haustið 2024. En eins og eftir Íslandsmeistaratitlana 2010 og 2022 var titilvörn Blika endaslepp. Breiðablik fór ágætlega af stað í fyrra en það dró af liðinu eftir því sem á tímabilið leið. Blikar unnu ekki í síðustu sjö leikjunum fyrir skiptingu og ekki í fyrstu tveimur eftir hana. Breiðablik vann svo langþráðan sigur á Fram, 3-1, en tapaði í kjölfarið fyrir Víkingi, 1-2. Það reyndist síðasti leikur Halldórs Árnasonar en hann var látinn fara, þrátt fyrir að hafa framlengt samning sinn við Breiðablik skömmu áður, og við tók Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U-21 árs landsliðsins. Hann stýrði Breiðabliki í einum deildarleik. Þar unnu Blikar Stjörnumenn, 2-3, og vantaði aðeins eitt mark til að ná 3. sætinu og þar af leiðandi Evrópusæti. grafík/bjarki Líkt og tímabilið 2023 komst Breiðablik í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar í fyrra. Ólafur Ingi stýrði Blikum í fimm af leikjunum sex í riðlakeppninni og þar náði Breiðablik í fimm stig. Tímabilinu 2025 lauk ekki formlega fyrr en 18. desember þegar Kópavogsliðið laut í lægra haldi fyrir Strasbourg, 3-1. Síðast þegar Breiðablik spilaði nánast fram að jólum, var með þjálfara sem var nýtekinn við og átti óhefðbundið undirbúningstímabil, varð liðið Íslandsmeistari árið eftir. Og það hlýtur að vera markmiðið í Smáranum í sumar; að ná í fjórða Íslandsmeistaratitilinn. grafík/bjarki Þrátt fyrir breytingar á þjálfarateyminu teflir Breiðablik fram svipuðum leikmannahópi og í fyrra. Damir Muminovic kvaddi liðið eftir langa og góða þjónustu og í stað hans keypti Breiðablik Ívar Örn Árnason frá KA. Jónatan Guðni Arnarsson kom frá Norrköping í Svíþjóð en framherjarnir Tobias Thomsen og Þorleifur Úlfarsson reru á önnur mið. Kjarninn í Blikaliðinu er að stórum hluta sá sami og vann Íslandsmeistaratitlana 2022 og 2024. Hann er hins vegar orðinn eldri en í leikmannahópi Breiðabliks eru átta leikmenn þrjátíu ára og eldri. grafík/bjarki Nokkrir leikmanna Breiðabliks geta gert mun betur en á síðasta tímabili. Miklar væntingar voru gerðar til Óla Vals Ómarssonar í fyrra en hann stóð ekki undir þeim. Hann hefur þó alla burði til að láta meira að sér kveða en á síðasta tímabili. Blikar vonast væntanlega einnig til að Ágúst Orri Þorsteinsson verði ein af stjörnum sumarsins en það er mikið í þann strák spunnið. Eins og staðan er núna virðist Kristófer Ingi Kristinsson vera aðalframherji Breiðabliks. Hann hefur reynst Blikum mikilvægur síðustu ár og skoraði meðal annars eftirminnilega þrennu á korteri gegn Stjörnumönnum í fyrra. Kristófer er hins vegar talsvert mikið meiddur og það er spurning hvort Breiðablik sæki annan framherja áður en félagaskiptaglugganum verður lokað. Ólafur Ingi Skúlason þreytir frumraun sína sem þjálfari í efstu deild í sumar.vísir/diego Breiðablik skoraði 46 mörk í Bestu deildinni í fyrra, sautján mörkum minna en Íslandsmeistaratímabilið 2024. Blikar fengu einnig ellefu mörkum meira á sig í fyrra en hitteðfyrra. Þeir grænu þurfa að bæta sig verulega á báðum endum vallarins til að geta barist um titillinn sem hlýtur að vera krafan í Kópavoginum. Stuðningsmenn Breiðabliks eru orðnir góðu vanir eftir gengi síðustu ára og þar á bæ vilja menn árangur. Blikaliðið er reynt, sterkt og öflugt og það þarf að svara fyrir síðasta sumar. Tekst þeim að endurheimta Íslandsmeistaratitilinn? Besta deild karla Breiðablik Tengdar fréttir Besta-spáin 2026: Óþreyja í Garðabænum Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Stjörnunni 3. sæti Bestu deildar karla í sumar. 9. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Enginn afsláttur Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KR 4. sæti Bestu deildar karla í sumar. 8. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Vöðvarnir hnyklaðir Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir ÍA 5. sæti Bestu deildar karla í sumar. 7. apríl 2026 10:00 Besta-spáin 2026: Stórar spurningar Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Val 6. sæti Bestu deildar karla í sumar. 6. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Skref fyrir skref Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Fram 7. sæti Bestu deildar karla í sumar. 5. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Vindar breytinga Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir FH 8. sæti Bestu deildar karla í sumar. 4. apríl 2026 10:02 Besta-spáin 2026: Vilja segja upp áskriftinni Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KA 9. sæti Bestu deildar karla í sumar. 3. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Mæta með læti Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Þór 10. sæti Bestu deildar karla í sumar. 2. apríl 2026 10:03 Besta-spáin 2026: Ætla blása hrakspárnar aftur á haf út Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir ÍBV 11. sæti Bestu deildar karla í sumar. 1. apríl 2026 10:01 Besta-spáin 2026: Enn á skilorði Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Keflavík 12. sæti Bestu deildar karla í sumar. 31. mars 2026 10:01 Mest lesið „Galið“ að Stjörnumenn spili sig sem fórnarlömb Körfubolti „Margir sem töldu þetta vera galin skipti fyrir rúmu ári síðan“ Fótbolti „Þetta er svolítið ýkt þarna úti“ Fótbolti Vill fá frí milli leikja eins og frönsku liðin Fótbolti Formleg kvörtun á borði UEFA: Átti Barcelona að fá víti gegn Atlético? Fótbolti Sjáðu upphitunarþátt Stúkunnar í heild Íslenski boltinn Sonurinn sendi á pabbann fyrir sögulega körfu Körfubolti „Ég vildi óska þess að ég hefði ekki verið svona mikið veik“ Handbolti Rose gerði rándýr mistök en Scheffler stóð sig stöðugt Golf Botnlanginn fjarlægður úr Embiid Körfubolti