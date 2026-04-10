Íslenski boltinn

Besta-spáin 2026: Þurfa að svara fyrir sig

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Breiðabliki 2. sæti Bestu deildar karla í sumar.

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Viktor Karl Einarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson eru í stórum hlutverkum hjá Breiðabliki. vísir/anton

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks í dag, föstudaginn 10. apríl.

Íþróttadeild spáir Breiðabliki 2. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið fari upp um tvö sæti frá síðasta tímabili.

Breiðablik varð Íslandsmeistari í þriðja sinn eftir sigur á Víkingi, 0-3, í úrslitaleik í Víkinni haustið 2024. En eins og eftir Íslandsmeistaratitlana 2010 og 2022 var titilvörn Blika endaslepp.

Breiðablik fór ágætlega af stað í fyrra en það dró af liðinu eftir því sem á tímabilið leið. Blikar unnu ekki í síðustu sjö leikjunum fyrir skiptingu og ekki í fyrstu tveimur eftir hana. Breiðablik vann svo langþráðan sigur á Fram, 3-1, en tapaði í kjölfarið fyrir Víkingi, 1-2. Það reyndist síðasti leikur Halldórs Árnasonar en hann var látinn fara, þrátt fyrir að hafa framlengt samning sinn við Breiðablik skömmu áður, og við tók Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari U-21 árs landsliðsins.

Hann stýrði Breiðabliki í einum deildarleik. Þar unnu Blikar Stjörnumenn, 2-3, og vantaði aðeins eitt mark til að ná 3. sætinu og þar af leiðandi Evrópusæti.

grafík/bjarki

Líkt og tímabilið 2023 komst Breiðablik í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar í fyrra. Ólafur Ingi stýrði Blikum í fimm af leikjunum sex í riðlakeppninni og þar náði Breiðablik í fimm stig. Tímabilinu 2025 lauk ekki formlega fyrr en 18. desember þegar Kópavogsliðið laut í lægra haldi fyrir Strasbourg, 3-1.

Síðast þegar Breiðablik spilaði nánast fram að jólum, var með þjálfara sem var nýtekinn við og átti óhefðbundið undirbúningstímabil, varð liðið Íslandsmeistari árið eftir. Og það hlýtur að vera markmiðið í Smáranum í sumar; að ná í fjórða Íslandsmeistaratitilinn.

grafík/bjarki

Þrátt fyrir breytingar á þjálfarateyminu teflir Breiðablik fram svipuðum leikmannahópi og í fyrra. Damir Muminovic kvaddi liðið eftir langa og góða þjónustu og í stað hans keypti Breiðablik Ívar Örn Árnason frá KA. Jónatan Guðni Arnarsson kom frá Norrköping í Svíþjóð en framherjarnir Tobias Thomsen og Þorleifur Úlfarsson reru á önnur mið.

Kjarninn í Blikaliðinu er að stórum hluta sá sami og vann Íslandsmeistaratitlana 2022 og 2024. Hann er hins vegar orðinn eldri en í leikmannahópi Breiðabliks eru átta leikmenn þrjátíu ára og eldri.

grafík/bjarki

Nokkrir leikmanna Breiðabliks geta gert mun betur en á síðasta tímabili. Miklar væntingar voru gerðar til Óla Vals Ómarssonar í fyrra en hann stóð ekki undir þeim. Hann hefur þó alla burði til að láta meira að sér kveða en á síðasta tímabili. Blikar vonast væntanlega einnig til að Ágúst Orri Þorsteinsson verði ein af stjörnum sumarsins en það er mikið í þann strák spunnið.

Eins og staðan er núna virðist Kristófer Ingi Kristinsson vera aðalframherji Breiðabliks. Hann hefur reynst Blikum mikilvægur síðustu ár og skoraði meðal annars eftirminnilega þrennu á korteri gegn Stjörnumönnum í fyrra. Kristófer er hins vegar talsvert mikið meiddur og það er spurning hvort Breiðablik sæki annan framherja áður en félagaskiptaglugganum verður lokað.

Ólafur Ingi Skúlason þreytir frumraun sína sem þjálfari í efstu deild í sumar.vísir/diego

Breiðablik skoraði 46 mörk í Bestu deildinni í fyrra, sautján mörkum minna en Íslandsmeistaratímabilið 2024. Blikar fengu einnig ellefu mörkum meira á sig í fyrra en hitteðfyrra. Þeir grænu þurfa að bæta sig verulega á báðum endum vallarins til að geta barist um titillinn sem hlýtur að vera krafan í Kópavoginum.

Stuðningsmenn Breiðabliks eru orðnir góðu vanir eftir gengi síðustu ára og þar á bæ vilja menn árangur. Blikaliðið er reynt, sterkt og öflugt og það þarf að svara fyrir síðasta sumar. Tekst þeim að endurheimta Íslandsmeistaratitilinn?

Besta deild karla Breiðablik

Mest lesið




×

Mest lesið