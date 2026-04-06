Grindavík komst áfram í 16-liða úrslit Mjólkurbikars karla í fótbotla með sigri á grönnunum í Keflavík eftir vítaspyrnukeppni í knatthúsi Hauka að Ásvöllum.
Grindvíkingar fengu afnot af knatthúsi Hauka við Ásvelli fyrir leik dagsins þar sem ekki var hægt að spila í utandyra í austanstorminum sem geisaði yfir suðvesturhorn landsins og víðar.
Þrátt fyrir lokanir á Reykjanesbrautinni komust bæði lið í Hafnarfjörðinn og spiluðu fyrir framan örfáar hræður sem hættu sér í umferðina á brautinni.
Þeir áhorfendur fengu ekkert sérlega mikið fyrir peninginn. Í það minnsta ekki hvað mörk varðar.
Leiknum lauk með markalausu jafntefli og því þurfti að framlengja. Komið var fram á 119. Mínútu þegar fyrsta markið leit dagsins ljós og þar var að verki Eiður Orri Ragnarsson og Keflvíkingar héldu eflaust að sæti í næstu umferð væri klárt.
Svo var ekki. Rafael Victor jafnaði fyrir Grindavík á annarri mínútu uppbótartíma og því farið í vítaspyrnukeppni.
Ásgeir Orri Magnússon, markvörður Keflavíkur, varði fyrstu spyrnu Grindvíkinga frá Rafael Victor en svo klúðraði nafni hans og markaskorarinn Ásgeir Páll Magnússon er hann skaut yfir.
Aðrir skoruðu úr sínum spyrnum þar til Hjörvar Daði Arnarsson, markvörður Grindavíkur, varði frá Marin Mudrazija. Dómari leiksins flautaði og sagði hann hafa farið af línunni fyrir vörsluna.
Mudrazija steig aftur á punktinn og aftur varði Hjörvar Daði. Staðan 3-2 fyrir Grindavík þegar Keflavík átti eina spyrnu eftir og ljóst að Damir Muminovic gat tryggt Grindvíkingum sigur. Hann gerði það af öryggi.
Grindavík vann vítaspyrnukeppnina 4-2 og henti nágrönnum sínum úr keppni en eru á móti komnir í 16-liða úrslit bikarsins.