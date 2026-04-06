Viktor Jónsson fór fyrir ÍA sem vann öruggan 4-0 sigur á Haukum í Akraneshöllinni í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. HK fór áfram eftir dramatískan sigur á Fjölni.
Haukar komust með naumindum á Akranes fyrir lokun Kjalarness sökum færðar, að tveimur undantöldum. Þeir Óliver Þorkelsson og Haukur Darri Pálsson voru stöðvaðir í Mosfellsbæ og komust ekki á leiðarenda.
Haukar misstu þar tvo leikmenn og þjálfararnir Guðjón Pétur Lýðsson og Óskar Örn Hauksson tóku þeirra stað á leikskýrslunni og voru á bekknum. Hvorugur tók þó þátt í leiknum þar sem Haukar sáu vart til sólar.
Viktor Jónsson kom ÍA í forystu á 19 mínútu og bætti öðru marki sínu við fimm mínútum síðar.
Gabríel Snær Gunnarsson skoraði þriðja markið snemma í síðari hálfleik og sjálfsmark Halls Húna Þorsteinssonar veitti sterkum Skagamönnum öruggan 4-0 sigur og sæti í 16-liða úrslitum.
Í Egilshöll komu HK-ingar í heimsókn til Fjölnismanna. Viktor Andri Haraldsson skoraði fyrstu tvö mörk leiksins til að veita Fjölni 2-0 forystu og þannig stóð í hléi.
Jóhann Þór Arnarsson minnkaði muninn strax í byrjun síðari hálfleiks og aðeins tíu mínútur voru liðnar af hálfleiknum þegar staðan var orðin 2-2, þökk sé öðru marki Jóhanns Þórs.
Stuttu eftir það fékk Fjölnir víti og Viktor Andri skoraði sitt þriðja mark. Staðan 3-2 fyrir Fjölni.
Dominik Radic jafnaði fyrir HK stundarfjórðungi fyrir leikslok og allt stefndi í framlengingu. Þar til Radic var aftur á ferðinni í uppbótartíma er hann skoraði eftir hornspyrnu.
HK vann 4-3 sigur og Gunnar Heiðar Þorvaldsson stýrir liðinu áfram í 16-liða úrslit í sínum fyrsta alvöru leik sem þjálfari liðsins.
Framlengt er í gervigrashöllinni að Ásvöllum þar sem Grindavík og Keflavík eigast við. Leik þeirra lauk markalausum eftir 90 mínútur.
Fjörið er ekki búið í Egilshöll þar sem KR og Valur eigast þar við í bikarnum klukkan 17:00 í dag. Þeim leik verður lýst beint á Vísi.
Upplýsingar um úrslit og markaskorara dagsins eru fengnar af Fótbolti.net.