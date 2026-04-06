„Þetta eru alltaf risastórir leikir“ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. apríl 2026 12:31 Aron Sigurðarson leiðir KR líkt og síðustu ár. KR-ingar vilja, líkt og Valsmenn, forðast að falla út úr bikarnum við fyrstu hindrun. Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, þekkir betur til en margur í Egilshöll þar sem hans menn mæta Val í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins í dag. Hann hefur ekki áhyggjur af vorbrag á leik innandyra og segir ávallt von á hörku og skemmtun þegar liðin eigast við. Austanstormur sem gengur yfir landið gerir að verkum að leikur dagsins getur ekki farið fram á heimavelli KR í Vesturbæ líkt og til stóð. Allir bikarleikir dagsins hafa verið færðir inn í hallir víðsvegar um suðvesturhornið. „Maður hefði viljað spila leikinn á Meistaravöllum en veðrið er eins og það er, þannig að við tökum þetta bara í Egilshöllinni. Ég kannast ágætlega við mig þar og hef æft þónokkrum sinnum þar og kann vel við mig í Egilshöllinni.“ Verður vorbragur? Eftir langt undirbúningstímabil og leiki í undirbúningsmótunum er komið að fyrsta alvöru leik tímabilsins. Staðreyndin að leikur fari fram innandyra áður en mót hefst gæti hins vegar gert að verkum að tilfinningin verði aðeins önnur. Ákveðinn undirbúningstímabilsbragur verði á umgjörðinni. Mun það hafa áhrif? „Ég held að það eigi bara eftir að koma í ljós og fari eftir því hversu margir komi á leikinn. Ef þetta er hálftómt þá er þetta kannski aðeins undirbúningstímabilslegt. En ef það koma margir og er góð stemning er það aðeins annað,“ segir Aron og bætir við: „Þetta er í sjónvarpinu og það verða margar myndavélar þarna svo ég held að menn nái að gíra sig vel upp í þetta. Svo er þetta KR – Valur, hvort sem það er spilað í nóvember eða í júní eru það alltaf hörkuleikir.“ Erfitt að lesa í Val en uppleggið óbreytt Töluverðar breytingar hafa átt sér stað hjá Val í vetur. Leikmannahópur liðsins er að stórum hluta óbreyttur en nánast öllu þjálfarateyminu var skipt út, Hermann Hreiðarsson nýr aðalþjálfari og Bretinn Gareth Owen ráðinn yfir knattspyrnumál hjá félaginu. Valsmenn hafa hins vegar átt við mikil meiðsli að stríða í allan vetur og vart getað stillt upp sínu besta liði, auk þess sem nýjum þjálfara fylgja nýjar áherslur. Er erfitt að lesa í Valsliðið? „Já og nei. Valsliðið er hörkuvel mannað, með frábæran hóp og þeir sýndu það með öðru sæti á síðustu leiktíð. Það er kannski svolítil óvissa því maður hefur ekki séð allt of mikið af þeim en við þurfum alltaf að mæta 100 prósent í leikinn til að vinna hann, það er alveg klárt,“ segir Aron. KR-ingar munu þá ekki breyta út af sínum leikstíl. Þeir ætla að stjórna leiknum, pressa hátt og skemmta áhorfendum. „Við erum með okkar leikstíl og eins og öll góð lið fylgjum við honum. Við munum reyna eins og við getum að stjórna leiknum, halda vel í boltann, pressa þegar við töpum honum og spila skemmtilegan fótbolta. Það breytist ekkert, sama hvaða mánuður er, hvaða keppni það er eða hver andstæðingurinn er,“ segir Aron. Gott að fá alvöru leik Þegar hafa þrjú Bestu deildarlið fallið úr keppni í Mjólkurbikarnum síðustu daga. Fram féll úr leik fyrir Víkingi, Þór fyrir FH og ÍBV fyrir Þrótti. KR hefur mætt fjórðu deildarliðum á þessu stigi keppninnar síðustu ár en nú er fram undan þriðji Bestu deildarslagur 32-liða úrslitanna. Aron fagnar því að fá svo stóran leik áður en deildarkeppnin hefst. „Þetta eru alltaf risastórir leikir og það er frábært að fá alvöru leik fyrir tímabilið. Að þetta sé ekki eitthvað fjórðu deildarlið, með fullri virðingu, þá fáum við hörkuleik. Við verðum að mæta gíraðir, við erum klárir, í góðu standi og nánast meiðslalausir,“ segir Aron. Bæði lið vilji þá forðast það að bikarævintýri þeirra ljúki áður en Besta deildin hefst. „Ég held að bæði lið komi með það hugarfar inn í þennan leik. Þetta verður hörkuleikur. Það er mikið undir. Þetta er einn af tveimur stórum titlum á Íslandi. Við mætum vel gíraðir og ég held að við höfum sjaldan verið eins klárir í tímabil eins og akkúrat núna,“ segir Aron. Leikur KR og Vals hefst klukkan 17:00 í dag og fer fram í Egilshöll. Honum verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. KR Valur Mjólkurbikar karla Besta deild karla Íslenski boltinn Markaveislan í bikarnum: Nýir menn stimpla sig rækilega inn „Menn hafa alltaf eitthvað að segja“ Kristófer með tvennu er Blikar flugu áfram í bikarnum Djuric skoraði er KA komst áfram í bikarnum Fram - Víkingur 2-4 | Svöruðu seinu jöfnunarmarki ógnarsnöggt Fjögurra marka svar FH-inga sem eru komnir áfram Þróttarar slógu Eyjamenn út úr bikarnum „Finnst vanta framherja“ Besta-spáin 2026: Vindar breytinga Ægir Jarl mættur til Fram Bikarævintýri Davíðs Smára halda áfram Afturelding áfram í sextán liða úrslit bikarsins Uppgjörið: Breiðablik - FH 3-1 | Breiðablik meistarar meistaranna „Ofboðslega stórir skór að fylla“ Besta-spáin 2026: Vilja segja upp áskriftinni Sérfræðingarnir svara: Telja að ungu KR-ingarnir slái í gegn Skoruðu í Reykjavík og unnu í Hafnarfirði Meistarakeppni kvenna í fótbolta aflýst vegna veðurs Flautað af í Árbæ vegna snjókomu Breiðablik - FH | Bikar í boði í meistarakeppninni „Ég er spenntur fyrir Þórsurum“ Sjá meira