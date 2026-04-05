Enski boltinn

Bernardo Silva yfir­gefur City: „Allar góðar sögur enda“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bernardo Silva er á sínu níunda og síðasta tímabili hjá Manchester City. getty/Simon Stacpoole

Eftir 4-0 sigurinn á Liverpool í ensku bikarkeppninni í gær staðfesti Pep Lijnders, aðstoðarþjálfari Manchester City, að fyrirliðinn Bernardo Silva myndi yfirgefa félagið þegar samningur hans við það rennur út í sumar.

Silva kom til City frá Monaco 2017 og lék sinn 450. leik fyrir félagið í sigrinum á Liverpool í gær. Silva var gerður að fyrirliða City fyrir þetta tímabil.

Samningur Silvas við City rennur út í sumar og samkvæmt Lijnders leitar portúgalski miðjumaðurinn þá á önnur mið.

„Þú fyllir ekki skarðið með öðrum leikmanni því sá leikmaður er ekki til,“ sagði Lijnders sem stýrði City í gær þar sem Pep Guardiola var í leikbanni.

„Bernardo Silva er einstakur. Hvernig hann stjórnar leikjum, hvernig hann hreyfir sig, tekur við boltanum, leiðir liðið og sér lausnirnar. Allir þessir þættir. Þetta verður erfitt því þegar hann spilar ekki með sérðu hversu mikið hans er saknað. Ímyndaðu þér heilt tímabil án hans.“

Lijnders vonast eftir að Silva kveðji City með stæl.

„Allar góðar sögur enda og ég vona að hann njóti síðustu viknanna og kveðji vel. Hann verðskuldar alla athyglina,“ sagði Lijnders.

Fyrir landsleikjahléið varð City deildarbikarmeistari eftir að hafa sigrað Arsenal, 2-0, í úrslitaleik á Wembley. Það var átjándi titillinn sem Silva vann sem leikmaður City.

Silva, sem er 31 árs, hefur meðal annars verið orðaður við Barcelona og Juventus.

Tengdar fréttir

Haaland með þrennu þegar City rúllaði yfir Liverpool

Erling Haaland skoraði þrennu þegar Manchester City vann öruggan sigur á Liverpool, 4-0, í fyrsta leik átta liða úrslita ensku bikarkeppninnar. Þetta er áttunda árið í röð sem City kemst í undanúrslit bikarkeppninnar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið