Fótbolti

Þriðji deildarsigurinn í röð hjá læri­sveinum Freys

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Freyr Alexandersson hefur stýrt sínum mönnum til sigurs í þremur deildarleikjum í röð.  Getty/Craig Foy

Eftir afleita byrjun í norsku deildinni hefur Brann tekið sig taki. Liðið fagnaði þriðja deildarsigrinum í röð í dag, 2-1 gegn tíu mönnum KFUM Oslo.

Hitnað hafði undir stjórasæti Freys Alexanderssonar eftir þrjú töp í fyrstu fjórum umferðunum í deildinni. Brann hefur hins vegar bætt vel úr því, þó liðið hafi orðið fyrir öðrum vonbrigðum og dottið úr bikarkeppninni fyrr í vikunni.

Sigurinn gegn KFUM Oslo í dag var sá þriðji í röð í deildinni og Brann situr nú í 4. sætinu.

Leikurinn snerist Brann í vil á 30. mínútu þegar Fredrik Tobias Berglie, varnarmaður KFUM Oslo, fékk beint rautt spjald fyrir að tækla sóknarmann sem var að sleppa í gegn.

Brann náði að koma tveimur mörkum í netið fyrir hálfleik. Noah Jean Holm og Vetle Dragsnes voru þar að verki.

Tíu leikmenn KFUM Oslo tóku sig svo til í seinni hálfleik og minnkuðu muninn með marki Bilal Njie.

Leikurinn varð því óvænt nokkuð spennandi í seinni hálfleik og KFUM Oslo átti fleiri færi en tókst ekki að setja jöfnunarmarkið.

Kristall Máni Ingason hefur verið öflugur í síðustu leikjum en komst ekki á blað í dag. Getty/Tullio Puglia

Jón Dagur Þorsteinsson og Kristall Máni Ingason voru í byrjunarliði Brann í dag en komust ekki á blað. Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru meiddir og voru ekki með Brann í dag.

Norski boltinn

