Eftir afleita byrjun í norsku deildinni hefur Brann tekið sig taki. Liðið fagnaði þriðja deildarsigrinum í röð í dag, 2-1 gegn tíu mönnum KFUM Oslo.
Hitnað hafði undir stjórasæti Freys Alexanderssonar eftir þrjú töp í fyrstu fjórum umferðunum í deildinni. Brann hefur hins vegar bætt vel úr því, þó liðið hafi orðið fyrir öðrum vonbrigðum og dottið úr bikarkeppninni fyrr í vikunni.
Sigurinn gegn KFUM Oslo í dag var sá þriðji í röð í deildinni og Brann situr nú í 4. sætinu.
Leikurinn snerist Brann í vil á 30. mínútu þegar Fredrik Tobias Berglie, varnarmaður KFUM Oslo, fékk beint rautt spjald fyrir að tækla sóknarmann sem var að sleppa í gegn.
Brann náði að koma tveimur mörkum í netið fyrir hálfleik. Noah Jean Holm og Vetle Dragsnes voru þar að verki.
Tíu leikmenn KFUM Oslo tóku sig svo til í seinni hálfleik og minnkuðu muninn með marki Bilal Njie.
Leikurinn varð því óvænt nokkuð spennandi í seinni hálfleik og KFUM Oslo átti fleiri færi en tókst ekki að setja jöfnunarmarkið.
Jón Dagur Þorsteinsson og Kristall Máni Ingason voru í byrjunarliði Brann í dag en komust ekki á blað. Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru meiddir og voru ekki með Brann í dag.