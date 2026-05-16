Þrátt fyrir að vera orðinn 74 ára ætlar Martin O'Neill að fagna skoska meistaratitlinum sem Celtic vann í dag með stæl, jafnvel þótt barnabörnin sjái afa sinn í misjöfnu ásigkomulagi í fyrsta sinn.
Celtic varð skoskur meistari fimmta árið í röð eftir sigur á Hearts, 3-1, í hreinum úrslitaleik um titilinn á Celtic Park í dag. Hearts dugði jafntefli og náði forystunni en Celtic svaraði með þremur mörkum og tryggði sér titilinn.
Á ýmsu gekk hjá Celtic í vetur. O'Neill tók við liðinu til bráðabirgða í lok október í fyrra og stýrði liðinu fram í byrjun desember þegar Wilfried Nancy var ráðinn knattspyrnustjóri þess.
Illa gekk undir hans stjórn og hann var látinn taka pokann sinn eftir aðeins 33 daga í starfi. Þá var hóað aftur í O'Neill. Hann kláraði tímabilið og leiddi Celtic til síns 56. meistaratitils í sögunni.
O'Neill stýrði Celtic áður á árunum 2000-05. Á þeim tíma vann liðið skoska meistaratitilinn í þrígang, síðast tímabilið 2003-04
„Ég var miklu yngri þá svo vínið hefur meiri áhrif á mig núna,“ sagði O'Neill glettinn þegar hann var spurður út í hvernig hann ætlaði að fagna meistaratitilinum núna, 22 árum eftir að hann gerði Celtic síðast að skoskum meisturum.
„En ég geri það. Ég á tvö barnabörn og hlakka til þess. Ég sá þau í smá stund áðan. Þau hafa aldrei séð afa sinn í vafasömu ástandi en gera það í kvöld. Og ég verð fínn á morgun.“
Eftir að Callum Osmand skoraði þriðja mark Celtic í uppbótartíma í leiknum í dag ruddust stuðningsmenn liðsins inn á völlinn.
Hearts hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem félagið fordæmir framkomu stuðningsmanna Celtic og segir að þeir hafi skaðað orðspor skosks fótbolta.
Þegar O'Neill var spurður út í framtíð sína eftir leikinn á Celtic Park í dag sagðist hann ekki vita hvort hann héldi áfram að stýra skosku meisturunum.
O'Neill sagði að þau mál yrðu eflaust rædd eftir bikarúrslitaleikinn um næstu helgi þar sem Celtic mætir Dunfermline á Hampden Park í Glasgow.