Leeds í undanúrslit í fyrsta sinn í 39 ár eftir ótrúlega dramatík Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 18:39 Lucas Perri, markvörður Leeds United, varði tvær spyrnur frá leikmönnum West Ham United í vítakeppninni í mögnuðum bikarleik liðanna á Lundúnaleikvanginum. getty/Mike Hewitt Tæplega fjörutíu ára bið Leeds United eftir að komast í undanúrslit ensku bikarkeppninnar í fótbolta er lokið. Leeds vann West Ham í vítaspyrnukeppni eftir ótrúlegan leik. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2-2 en Hamrarnir jöfnuðu með tveimur mörkum í uppbótartíma. Leeds komst síðast í undanúrslit bikarkeppninnar 1987 þegar liðið tapaði fyrir Coventry City, 3-2, eftir framlengingu á Hillsbrough í Sheffield. Leeds varð bikarmeistari í fyrsta og eina sinn 1972. Japaninn Ao Tanaka var í byrjunarliði Leeds í dag og hann þakkaði traustið með marki á 26. mínútu. Skot hans fór í Axel Disasi og boltinn fór yfir Alphonse Areola, markvörð West Ham, og í netið. Heimamenn sóttu í sig veðrið í seinni hálfleik og eftir rúmlega klukkutíma voru þeir hársbreidd frá því að jafna þegar Taty Castellanos skallaði í stöngina. Dominic Calvert-Lewin kom inn á sem varamaður á 69. mínútu og sex mínútum síðar kom hann Leeds í 0-2 með marki úr vítaspyrnu. Hún var dæmd á Max Kilman fyrir klaufalegt brot á Brendan Aaronson. Þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma átti Jarrod Bowen, fyrirliði West Ham, skot sem small í stönginni á marki Leeds. Boltinn féll beint fyrir fætur Matheus Fernandes sem skoraði og minnkaði muninn í 1-2. Þremur mínútum síðar jafnaði Disasi eftir fyrirgjöf Adamas Traoré frá vinstri. Disasi var á undan Pascal Struijk í boltann, stýrði honum í netið og staðan orðin jöfn, 2-2. Fyrri hálfleikur framlengingarinnar var afar fjörugur en tvö mörk voru þá dæmd af West Ham. Í seinni hálfleik framlengingarinnar meiddist Areola og í hans stað kom hinn tvítugi Finlay Herrick í sínum fyrsta leik fyrir West Ham. Og hann stóð á milli stanganna í vítakeppninni. Herrick varði fyrstu spyrnu Leeds frá Joël Piroe en Lucas Perri varði sömuleiðis frá Bowen. Liðin skoruðu úr næstu fimm spyrnum sínum en Perri varði svo frá Pablo. Struijk gat því tryggt Leeds farseðilinn í undanúrslitin með því að skora úr næstu spyrnu liðsins. Hann gerði það af öryggi, setti boltann í stöng og inn og Leeds vann vítakeppnina, 2-4.