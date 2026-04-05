Reykjavíkurslagur KR og Vals færður inn í Egilshöll Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 15:29 Frá leik KR og Vals í Bestu deildinni á síðasta tímabili Reykjavíkurslagur KR og Vals í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta hefur verið færður inn í Egilshöllina í Grafarvogi sökum slæmrar veðurspár. Allir leikir morgundagsins í bikarnum fara fram innandyra. Þetta staðfestir Birkir Sveinsson, mótastjóri KSÍ í samtali við Vísi. Upphaflega átti leikur KR og Vals að fara fram á Meistaravöllum, heimavelli KR í Vesturbænum en spáð er afar leiðinlegu veðri á morgun og appelsínugul veðurviðvörun þá í gildi á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 13 til klukkan 23. Gular viðvaranir taka gildi um allt land strax klukkan átta í fyrramálið. Flauta átti til leiks klukkan fjögur á morgun en leiknum hefur verið seinkað um klukkustund, hann fer nú fram klukkan fimm og það inni í Egilshöllinni í Grafarvogi. Fyrr var búið að færa leik Grindavíkur og Keflavíkur inn í knatthús Hauka og hefst klukkan eitt. Þá hefur leikur Gróttu við Álftanes verið færður inn í Miðgarð. Allir leikir morgundagsins í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins fara því fram innandyra að því gefnu að vel takist fyrir liðin að mæta á leiksstað. Leikir Mjólkurbikarsins á annan í páskum: 13:00 Grindavík - Keflavík (Knatthús Hauka)13:00 Fjölnir - HK (Egilshöll)13:00 ÍA - Haukar (Akraneshöll) 14:15 Grótta - Álftanes (Miðgarður)17:00 KR - Valur (Egilshöll)