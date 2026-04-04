Íslenski boltinn

Marka­veislan í bikarnum: Nýir menn stimpla sig ræki­lega inn

Aron Guðmundsson skrifar
Höskuldur skoraði eitt marka Breiðabliks í dag

Boðið var upp á sannkallaða markaveislu í þeim fimm leikjum sem fóru fram í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. 

Lengjudeildar lið Þróttar Reykjavíkur gerði sér lítið fyrir og lagði ÍBV að velli er liðin mættust í Vestmannaeyjum í leik sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni. Staðan eftir venjulegan leiktíma og framlengingu var 2-2.

Öflugir FH-ingar

FH lenti undir gegn Þór í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í dag en kom til baka og vann 2-4 sigur. Adolf Daði Birgisson skoraði tvö mörk í leiknum í Boganum. Afar vel að verki staðið hjá FH-ingum Jóhannesar Karls Guðjónssonar sem margir efast um að geti gert sig gildandi í sumar, það var ekki að sjá í Boganum.

Íslandsmeistararnir koma á góðu skriði í Bestu

Lið ríkjandi Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur lagði Fram að velli 2-4 þar sem að einn af nýju leikmönnum liðsins, Elías Már Ómarsson, skoraði eitt af mörkum Víkings. 

Umfjöllun um leikinn:

Viðtal við markaskorarann Elías Má:

Djuric búinn að stimpla sig inn

KA átti ekki í vandræðum með að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla. Liðið vann 5-0 sigur á Hetti. Nýr leikmaður KA, Danijel Dejan Djuric skoraði eitt af mörkum KA.

Formsatriði hjá Blikunum

Kristófer Ingi Kristinsson skoraðu tvö af sex mörkum Breiðabliks er liðið bar öruggan 6-1 sigur úr býtum gegn öðru deildar liði Kormákar/Hvöt.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið