Markaveislan í bikarnum: Nýir menn stimpla sig rækilega inn Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 21:46 Höskuldur skoraði eitt marka Breiðabliks í dag Boðið var upp á sannkallaða markaveislu í þeim fimm leikjum sem fóru fram í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Lengjudeildar lið Þróttar Reykjavíkur gerði sér lítið fyrir og lagði ÍBV að velli er liðin mættust í Vestmannaeyjum í leik sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni. Staðan eftir venjulegan leiktíma og framlengingu var 2-2. Öflugir FH-ingar FH lenti undir gegn Þór í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í dag en kom til baka og vann 2-4 sigur. Adolf Daði Birgisson skoraði tvö mörk í leiknum í Boganum. Afar vel að verki staðið hjá FH-ingum Jóhannesar Karls Guðjónssonar sem margir efast um að geti gert sig gildandi í sumar, það var ekki að sjá í Boganum. Íslandsmeistararnir koma á góðu skriði í Bestu Lið ríkjandi Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur lagði Fram að velli 2-4 þar sem að einn af nýju leikmönnum liðsins, Elías Már Ómarsson, skoraði eitt af mörkum Víkings. Umfjöllun um leikinn: Viðtal við markaskorarann Elías Má: Djuric búinn að stimpla sig inn KA átti ekki í vandræðum með að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla. Liðið vann 5-0 sigur á Hetti. Nýr leikmaður KA, Danijel Dejan Djuric skoraði eitt af mörkum KA. Formsatriði hjá Blikunum Kristófer Ingi Kristinsson skoraðu tvö af sex mörkum Breiðabliks er liðið bar öruggan 6-1 sigur úr býtum gegn öðru deildar liði Kormákar/Hvöt. Mjólkurbikar karla Þróttur Reykjavík ÍBV FH Þór Akureyri KA Höttur Breiðablik Víkingur Reykjavík Fram