Þróttur Reykjavík er á toppi Lengjudeildar karla í fótbolta með fullt hús stiga eftir sigur á Völsungi á Húsavík í dag. Vestramenn unnu sinn fyrsta sigur gegn HK sem tapaði um leið sínum fyrsta leik á tímabilinu. Grótta vann slag nýliða deildarinnar.
Sigur Þróttara, sem hafa farið frábærlega af stað í Lengjudeildinni til þessa, var aldrei í hættu á Húsavík í dag. Gestirnir úr Laugardalnum komust yfir strax á 2.mínútu leiksins með marki frá Aroni Snæ Ingasyni.
Tvö mörk til viðbótar í fyrri hálfleik frá þeim Erni Braga Hinrikssyni og téðum Aroni Snæ innsigluðu 3-0 sigur Þróttara sem hafa unnið alla þrjá leiki sína til þessa í Lengjudeildinni og verma toppsæti deildarinnar með fullt hús stiga. Völsungur er með tvö stig í 11.sæti.
Á Ísafirði vann Vestri svo sinn fyrsta sigur á tímabilinu þegar að HK, sem hafði ekki tapað leik fyrir leik dagsins, mætti í heimsókn. Lokatölur urðu 4-3 Vestra í vil í miklum markaleik. Vestri lenti undir en komst svo í stöðuna 3-1 með tveimur mörkum frá Ibrahima Balde og einu frá Chriss-Albin Mörfelt.
Jóhann Már Arnarsson minnkaði muninn fyrir HK með sínu öðru marki í leiknum áður en Pétur Bjarnason kom Vestra í stöðuna 4-2. Dominik Radic klóraði í bakkann fyrir HK með þriðja marki liðsins undir lok venjulegs leiktíma en þar við sat.
4-3 sigur Vestra staðreynd. Vestramenn komnir með fjögur stig eftir fyrstu þrjá leiki sína og verma sjöunda sætið. HK er í öðru sæti með sex stig og sömu markatölu og Fylkir í þriðja sætinu.
Þá gerði Grótta góða ferð til Þorlákshafnar og vann þar 1-0 sigur gegn Ægi í nýliðaslag. Grímur Ingi Jakobsson skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu á 33.mínútu. Fyrsti sigur Gróttu á tímabilinu og jafnframt fyrstu stig liðsins. Ægir er á botni deildarinnar án stiga.