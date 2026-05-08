Keflavík lagði ÍA að velli með þremur mörkum gegn einu þegar liðin áttust við í sjöttu umferð Bestu deildar karla á ELKEM vellinum á Akranesi í kvöld. Keflvíkingar voru mun beittari í sínum aðgerðum og refsuðu Skagamönnum grimmt í skyndisóknum.
Leikurinn byrjaði frekar jafn en það voru Keflvíkingar sem ógnuðu meira og skoruðu fyrsta mark leiksins þrátt fyrir að ÍA væri mun meira með boltann. Alpha Conteh var mjög líflegur á vinstri kantinum og skapaði Skagamönnum ítrekað vandræði með hraða sínum og krafti.
Fyrsta mark leiksins kom eftir hornspyrnu þegar Ásgeir Páll stökk mann hæst og skallaði boltann í netið. ÍA hélt áfram að vera meira með boltann en Keflavík voru mun hættulegra liðið og staðan 0-1 í hálfleik.
Skagamenn gerðu breytingu í hálfleik þegar Gísli Laxdal Unnarsson kom inn fyrir Ómar Björn Stefánsson og heimamenn byrjuðu seinni hálfleikinn af meiri krafti en þann fyrri. Rigningin lét einnig sjá sig á Skaganum þegar leið á síðari hálfleik.
Kraftur ÍA manna varði ekki lengi og voru það Keflvíkingar sem skoruðu næsta mark. Axel Ingi tvöfaldaði forystu gestanna eftir rúmlega klukkutíma leik með marki eftir gott hlaup og framherja slútt, aðeins nokkrum mínútum síðar bætti Stefan Ljubicic við þriðja marki Keflvíkinga eftir góðan undirbúning Alpha Conteh.
ÍA gerði þá fjórfalda skiptingu og náði að minnka muninn þegar Markús Páll Ellertsson skoraði sitt fimmta mark á tímabilinu, en Skagamenn voru í raun aldrei líklegir til þess að koma til baka og Keflavík sigldi sannfærandi 1-3 sigri í höfn.
Annað mark Keflavíkur reyndist slá mikið loft úr Skagamönnum. ÍA byrjaði seinni hálfleik ágætlega en Axel Ingi refsaði þeim með glæsilegu marki og framherja slútti.
Alpha Conteh var með betri leikmönnum vallarins. Hann skapaði stöðug vandræði fyrir Skagamenn á vinstri kantinum, lagði upp ark og var lykilmaður í flestum hættulegum sóknum Keflavíkur.
Markús Páll Ellertsson hefur átt betri leiki á ferlinum en engu að síður heldur hann áfram að skora.
Hjá heimamönnum vantaði meiri kraft og hraða á síðasta þriðjungi vallarins þrátt fyrir ágæta kafla spilinu.
Aðaldómari leiksins var Arnar Þór Stefánsson og honum til aðstoðar voru Guðmundur Ingi Bjarnarsson og Antoníus Bjarki Halldórsson. Dómgæslan var heilt yfir róleg og leikurinn gekk vel fyrir sig.
754 áhorfendur mættu á ELKEM völlinn þar sem fyrsti grasleikur sumarsins fór fram á Skaganum. Góð stemning var fyrir leik en Keflavík slökktu í stuðningsmönnum ÍA þegar leið á leikinn.
„Bara hrikalega ánægður, frábært að koma hingað, vinna og taka stigin þrjú. Við töluðum um það fyrir leik að fá frammistöðu eins og við höfum verið að gera í síðustu leikjum og taka með okkur punkta líka og það tókst,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur eftir leik kvöldsins.
Haraldur var sérstaklega ánægður með hvernig leikplanið gekk upp hjá sínu liði.
„Það gekk að hluta til mjög vel upp. Við fengum góð upphlaup og góðar sóknir. Við hefðum getað skorað fleiri mörk og mér fannst þeir (ÍA) í raun ekki ógna marki okkar mikið. “
Hann hrósaði einnig Alpha Conteh sem átti afar öflugan leik á vinstri kantinum.
„Hann var frábær hérna í dag, mjög góður einn á einn, skapaði góðar stöður og var bara frábær í leiknum í dag“
Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var svekktur með hvernig leikurinn þróaðist eftir fyrsta mark Keflavíkur.
„Mér fannst í fyrri hálfleik við gera nokkuð vel, vorum að halda boltanum vel og skapa okkur færi, en það er náttúrulega mjög dýrt að fá á sig mark úr föstu leikatriði. Þá breytist leikurinn“
Lárus sagði einnig að leikurinn hefði spilast upp í hendurnar á Keflvíkingum.
„Við vorum að í smá vandræðum með föstu leikatriðin og leikurinn svolítið spilaðist upp í hendurnar á þeim (Keflavík). Við vissum að þeir væru sterkir í þessu og þeir nýttu það vel.“
Þegar hann var spurður hvort hann tæki eitthvað jákvætt úr leiknum svaraði hann stuttlega:
„Nei, það er voða lítið svona fljótt á litið.“