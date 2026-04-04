Fram - Víkingur 2-4 | Svöruðu seinu jöfnunarmarki ógnarsnöggt Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. apríl 2026 16:16 Vísir/Diego Víkingur er kominn áfram í sextán liða úrslit Mjólkurbikarsins eftir 2-4 sigur á útivelli gegn Fram. Heimamenn í Úlfarsárdalnum jöfnuðu leikinn seint en gestirnir svöruðu ógnarsnöggt fyrir sig og sigldu sigrinum síðan örugglega í höfn. Leikurinn markaði upphaf tímabilsins hjá Fram en Víkingur hafði orðið meistari meistaranna um síðustu helgi. Eitthvað var um meiðsli hjá liðunum en bæði stilltu upp sínum sterkustu mögulega liðum og leikurinn varð hin fínasta skemmtun. Víkingur heldur áfram í næstu umferð, eftir að hafa dottið út í fyrstu umferð á síðasta ári, en Fram er úr leik. Kennie sprengdi upp rólega byrjun Eftir nokkuð rólega byrjun á leiknum tók Fram forystuna þegar tæpar tíu mínútur voru liðnar. Markið krafðist ekki mikils uppspils. Einn langur bolti fram dugði til. Gunnar Vatnhamar gleymdi sér og sofnaði á verðinum þegar Kennie Chopart kom hlaupandi upp úr vörninni. Kyle McLagan fann fyrirliðann í lappir og Kennie kláraði færið vel framhjá Ingvari markmanni sem virtist renna aðeins til í úthlaupinu. Víkingar tóku við sér Það sem eftir lifði fyrri hálfleiks voru Víkingar hættulegri aðilinn, þó Fram hafi ógnað nokkrum sinnum í skyndisóknum. Elías Már Ómarsson var óheppinn að jafna ekki metin en boltinn fór af honum í stöngina. Gylfi Þór Sigurðsson og Valdimar Þór Ingimundarson áttu líka ágætis færi en inn fór boltinn ekki. Sjálfsmark jafnaði metin og Stígur tók forystuna Loks þegar tæpur hálftími var liðinn af leiknum tókst Víkingi að jafna metin, þegar fyrirgjöf Gunnars Vatnhamars fór af Israel Garcia og þaðan í netið. Óheppni hjá Israel en fyllilega verðskuldað jöfnunarmark hjá Víkingi. Rétt fyrir hálfleik tók Víkingur forystuna þegar Stígur Diljan Þórðarson stakk sér inn fyrir vörnina, fékk háan bolta frá Oliver Ekroth og kláraði færið vel. Seinna mark Víkings var sérlega svekkjandi fyrir Fram því rétt áður hafði Freyr Sigurðsson klúðrað dauðafæri fyrir heimamenn. Fram jafnaði þvert gegn gangi leiksins Í seinni hálfleik var Víkingur töluvert líklegri til að bæta við forystuna en Fram var að jafna. Stígur Diljan Þórðarson, Elías Már Ómarsson og Erlingur Agnarsson fengu allir færi til að taka forystuna. Þvert gegn gangi leiksins tók Fram forystuna á 79. mínútu. Markið skráist sem sjálfsmark á Ingvar Jónsson en Kyle McLagan átti glæsilegan skalla í stöngina og boltinn skoppaði óheppilega í Ingvar og þaðan í netið. Víkingar svöruðu snöggt Staðan hélst hins vegar ekki lengi jöfn. Víkingur tók forystuna strax aftur á 80. mínútu og var síðan kominn 4-2 yfir aðeins mínútu síðar. Elías Már Ómarsson skoraði þriðja mark Víkings eftir vel útfærða hornspyrnu og stoðsendingu hjá Gunnari Vatnhamar. Fjórða markið skráist síðan sem sjálfsmark á markmanninn Viktor Frey Sigurðsson en Óskar Borgþórsson átti góðan sprett upp kantinn og setti boltann í markmanninn sem reyndi að verja með löppunum en skaut óvart í eigið net. Eftir þrjú mörk á þremur mínútum var Víkingur með 4-2 forystu. Leikurinn róaðist þá til muna, Fram sætti sig við tap og Víkingur sigldi sigrinum í höfn. Víkingar halda því áfram í 16 liða úrslit Mjólkurbikarsins. Atvik leiksins Þessi þriggja mínútna þriggja marka kafli var eiginlega alveg ótrúlegur. Svo er auðvitað frekar fáránlegt að sjá þrjú sjálfsmörk í sama leiknum. Stjörnur og skúrkar Það er auðvelt að benda á þá sem skoruðu sjálfsmörk sem skúrka en Israel, Ingvar og Viktor voru bara frekar óheppnir. Sérstaklega Ingvar og Israel, kannski minna hjá Viktori. Hann hefði alveg getað varið skotið. Stígur Diljan var annars hættulegasti maður vallarins áður en hann var tekinn út af, skoraði gott mark og var óheppinn að bæta ekki við öðru í seinni hálfleik. Ekki margir aðrir sem eiga skilið stjörnur í kladdann. Flestir enn að finna taktinn í upphafi tímabils. Viðtöl „Maður hélt að þetta myndi snúast við þegar við jöfnum“ Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með kröftuga byrjun hjá sínum mönnum og axlaði sjálfur ábyrgð á því að liðið hafi lent undir fyrir hálfleik „Við erum flottir alveg þangað til staðan verður 1-0 [á 10. mínútu.] Þá fóru Víkingar að leita aðeins út fyrir okkur, sérstaklega hérna á hægri kantinum, og ég var allt of lengi að laga það. Þeir sköpuðu ekkert brjálæðislega mikið en það voru einhver skot og hálf færi. Svo jafna þeir með hálfgerðu heppnismarki, sjálfsmarki hjá okkur. Svo skora þeir 2-1 en seinni hálfleikurinn byrjar betur hjá okkur. Við náðum aðeins að lyfta okkur hærra og náðum aðeins að hræða þá. Náðum að jafna en ég er bara mest fúll yfir því að hafa jafnað og fengið á okkur mark bara mínútu seinna. Það var gríðarlega fúlt og mér fannst trúin minnka þá. Maður hélt að þetta myndi snúast við þegar við jöfnum.“ Þessi atburðarás gerðist ógnarsnöggt. Fram jafnaði en aðeins tveimur mínútum síðar var Víkingur komið tveimur mörkum yfir. Hefði Rúnar viljað sjá sína menn gera eitthvað öðruvísi á þeim kafla? „Nei það vannst varla tími til að hugsa eitthvað um það. Menn bara skiluðu sér til baka í stöður en þeir fara upp og fá hornspyrnu. Ég var bara ósáttur að sjá menn ekki verjast því betur en Víkingur er besta lið landsins í föstum leikatriðum. Með góðar fyrirgjafir og sterka skallamenn, þeir skoruðu bara gott mark en ég er fúll að hafa fengið það á mig.“ „Það er fúlt að bikarinn sé bara búinn í ár en þannig er þetta bara þetta árið. Það var ákveðið að spila bikarinn hratt og snemma, við vorum bara óheppnir með drátt. En engu að síður er miði alltaf möguleiki og við bara nýttum þennan möguleika ekki nógu vel.“ Fram mætir ÍA í fyrstu umferð Bestu deildarinnar þann 12. apríl. Verða Ægir Jarl Jónasson, Sigurjón Rúnarsson og Fred Saraiva klárir í slaginn? „Fred er tæpur fyrir næstu helgi, Ægir er tæpur fyrir næstu helgi, Sigurjón er svona rétt að stíga sín fyrstu skref þessa vikuna. Jakob [Byström] er líka búinn að vera meiddur og hafði bara einhvern hálftíma í sér í dag. Vuk [Oskar Dimitrijevic] er sextíu mínútna maður, við gátum ekki spilað honum meira í dag. Þannig að það eru margir leikmenn sem eru meiddir, því miður, en vonandi verða þeir bara klárir í næstu viku eða þarnæstu.“ „Full völd á vellinum eftir fyrsta markið“ Aron Baldvin Þórðarson, aðstoðarþjálfari Víkings, sinnir viðtölum eftir bikarleiki hjá Víkingum í sumar og ræddi við Vísi eftir leik. Hann var ósáttur með fyrsta markið sem Víkingur fékk á sig en segir liðið annars hafa verið með ágætis stjórn á aðstæðum. Aron var ánægður með svarið hjá Víkingi eftir jöfnunarmark Fram og býst ekki við því að sjá mörg lið skora fjögur mörk gegn þessu þétta Fram liði í sumar. „Fram er erfitt lið að mæta. Þeir eru virkilega massívir og þéttir, þannig að maður þarf að vera mjög agaður á boltann. Mér fannst við fá aðeins of mörg upphlaup á okkur en það að skora fjögur mörk á þetta Fram lið, ég held að það sé ekki að fara að gerast oftar í sumar.“ Þeir gripu ykkur í bólinu í fyrsta markinu… Voru menn ekki vaknaðir? „Já þetta var bara lélegur varnarleikur. Við héldum hárri varnarlínu en settum enga pressu á boltann. Stigum svo upp þegar Kennie hleypur gagnstætt. Þetta er eitthvað sem við munum fara vel yfir og má ekki koma fyrir aftur.“ „Mér fannst við taka full völd á vellinum eftir fyrsta markið hjá Fram, þannig að strákarnir fá hrós fyrir það. Í seinni hálfleik fannst mér við byrja svipað og í fyrri hálfleik. Við vorum aðeins að finna taktinn en síðan fengum við 2-3 mjög góða sénsa til að gera út um leikinn áður en þeir jafna síðan. Þetta mark kom eiginlega upp úr engu en svo stigum við bara aftur á bensíngjöfina og tókum yfir, það var gott." Nikolaj Hansen, Tarik Ibrahimagic, Aron Elís Þrándarson og Daði Berg Jónsson voru allir fjarverandi í dag. „Já þetta er alveg smá meiðslalisti en fyrir utan Daða eru þetta allt leikmenn sem koma bara inn í næsta eða þarnæsta leik. Þannig að það er ekki mikið áhyggjuefni og við erum með stóran hóp sem tæklar þetta."