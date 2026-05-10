Besta byrjun KR í efstu deild síðan árið 1959

KR er á blússandi siglingu í Bestu deild karla um þessar mundir og hefur unnið alla fyrstu sex leiki sína á tímabilinu. Er það besta byrjun liðsins í efstu deild síðan árið 1959 en það árið vann KR alla tíu leiki sína og stóð uppi sem Íslandsmeistari.
Í samantekt Óskars Ófeigs Jónssonar, blaðamanns Vísis frá árinu 2022 voru dregin fram þau lið sem hafa átt bestu byrjunina og unnið fyrstu sex leiki sína í efstu deild karla í fótbolta hér á landi. Þá voru þau sjö talsins.
Tvö lið hafa bæst í þennan föngulega hóp síðan þá. Víkingur Reykjavík bættist við tímabilið 2023 en þá vann liðið fyrstu níu leiki sína í Bestu deildinni og nú hefur KR unnið fyrstu sex leiki sína á yfirstandandi tímabili og gæti bætt fleiri sigurleikjum við í röð.
Sjötti sigurinn í röð kom á móti Stjörnunni á föstudaginn síðastliðinn en lærisveinar Óskars Hrafns Þorvaldssonar þurftu að hafa fyrir honum. Eftir að hafa lent 2-0 undir í fyrri hálfleik. KR-ingar sneru stöðunni sér í vil og unnu að lokum 3-2 sigur með sigurmarki frá Ástbirni Þórðarsyni undir lok leiks.
Stemningin í Vesturbænum mikil og ekki furða því um bestu byrjun KR í efstu deild er að ræða síðan árið 1959. Það árið vann KR alla tíu leiki sína í deildinni og stóð uppi sem Íslandsmeistari. Eina liðið í sögu efstu deildar sem hefur unnið alla leiki sína á einu og sama tímabilinu.
KR-liðið þá, eins og Óskar Ófeigur rakt í grein sinni hér fyrir ofan, var með +24 í markatölu eftir fyrstu sex leiki sína (27 skoruð mörk og aðeins 3 fengin á sig). Núverandi KR lið er með markatöluna +14 (25 skoruð mörk og 11 fengin á sig). Liðið þekkt fyrir blússandi sóknarbolta og líður varnarleikurinn stundum fyrir það. Liðið vinnur leiki og það er það eina sem skiptir máli í hugum stuðningsmanna liðsins.
Lið sem hafa unnið fyrstu sex leiki sína á tímabili í efstu deild karla:
KR 1959 (Íslandsmeistarar)Keflavík 1973 (Íslandsmeistarar)Valur 1978 (Íslandsmeistarar)ÍA 1995 (Íslandsmeistarar) Keflavík 1997 (enduðu í 6.sæti)FH 2005 (Íslandsmeistarar)Breiðablik 2022 (Íslandsmeistarar) Víkingur R. 2023 (Íslandsmeistarar)KR 2026 (Á eftir að ráðast)
Sjö af þeim þeim níu liðum sem hafa unnið fyrstu sex leiki sína á tímabili í efstu deild hafa staðið uppi sem Íslandsmeistarar í lok tímabilsins. Spurning hvort KR liðið verði það áttunda en við því fáum við ekki svör fyrr en í eða undir lok tímabils. KR er það lið sem hefur oftast orðið Íslandsmeistari í karlaflokki, alls 27 sinnum, en liðið varð síðast Íslandsmeistari árið 2019.
Byrjun KR á tímabilinu afspyrnu góð en þó eru aðeins tvö stig niður í ríkjandi Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur sem verma annað sætið. Víkingar ekki tapað leik á tímabilinu til þess en gert eitt jafntefli og unnið fimm leiki.