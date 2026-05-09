Mörkunum rigndi heldur betur inn í Bestu deildinni í gær. Eftir að hafa lent tveimur mörkum undir gegn Stjörnunni vann topplið KR sig aftur inn í leiknum og fór að lokum með 3-2 sigur af hólmi.
KR-ingar því enn með fullt hús stiga eftir fyrstu sex umferðir deildarinnar en það var Ástbörn Þórðarson sem skoraði sigurmark leiksins á 87.mínútu.
Með sigrinum heldur KR áfram fullkomnu gengi sínu á toppi Bestu deildarinnar og liðið hefur nú unnið alla sex leiki sína á tímabilinu. Stjarnan hins vegar hefur tapað fjórum leikjum í röð eftir sterka byrjun á mótinu og pressan heldur áfram að aukast á Jökul Elísabetarson og hans menn.
Framarar gerðu einnig frábærlega í að vinna sig aftur í leik gegn Val í Reykjavíkurslag gærkvöldsins. Framarar, líkt og KR, lentu tveimur mörkum undir í gær en tókst að jafna metin rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Það var svo Jakob Byström sem reyndist hetja Framara með flautumarki undir lok leiks. Lokatölur 3-2 sigur Fram.
Keflavík lagði ÍA að velli með þremur mörkum gegn einu þegar liðin áttust við á ELKEM vellinum á Akranesi í kvöld. Keflvíkingar voru mun beittari í sínum aðgerðum og refsuðu Skagamönnum grimmt í skyndisóknum.