Fjögurra marka svar FH-inga sem eru komnir á­fram

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kjartan Kári Halldórsson og félagar í FH eru komnir í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla.
FH lenti undir gegn Þór í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í dag en kom til baka og vann 2-4 sigur. Adolf Daði Birgisson skoraði tvö mörk í leiknum í Boganum.

Ragnar Óli Ragnarsson kom Þórsurum yfir með skallamarki eftir hornspyrnu Atla Sigurjónssonar á 19. mínútu.

Eftir hálftíma slapp Arnór Borg Guðjohnsen í gegnum vörn Þórs og skoraði framhjá Aroni Birki Stefánssyni í marki heimaliðsins. Á 34. mínútu skoraði Adolf eftir sendingu frá Gils Gíslasyni og FH-ingar komnir yfir.

Á 67. mínútu átti Kjartan Kári Halldórsson skot úr þröngri stöðu vinstra megin í vítateignum sem Aron Birkir missti klaufalega inn. Fjórum mínútum síðar skoraði Adolf annað mark sitt og fjórða mark FH.

Aron Ingi Magnússon lagaði stöðuna í uppbótartíma þegar hann fylgdi eftir skalla Ragnars sem Jökull Andrésson varði.

Nær komust heimamenn ekki og gestirnir úr Hafnarfirði fögnuðu góðum sigri, 2-4.

Bæði lið hefja leik í Bestu deildinni sunnudaginn 12. apríl. FH-ingar sækja þá Eyjamenn heim á meðan Þórsarar leika við Valsmenn á Hlíðarenda.

Mjólkurbikar karla Þór Akureyri FH

