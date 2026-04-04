Fjögurra marka svar FH-inga sem eru komnir áfram Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. apríl 2026 15:56 Kjartan Kári Halldórsson og félagar í FH eru komnir í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla. vísir/anton FH lenti undir gegn Þór í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í dag en kom til baka og vann 2-4 sigur. Adolf Daði Birgisson skoraði tvö mörk í leiknum í Boganum. Ragnar Óli Ragnarsson kom Þórsurum yfir með skallamarki eftir hornspyrnu Atla Sigurjónssonar á 19. mínútu. Eftir hálftíma slapp Arnór Borg Guðjohnsen í gegnum vörn Þórs og skoraði framhjá Aroni Birki Stefánssyni í marki heimaliðsins. Á 34. mínútu skoraði Adolf eftir sendingu frá Gils Gíslasyni og FH-ingar komnir yfir. Á 67. mínútu átti Kjartan Kári Halldórsson skot úr þröngri stöðu vinstra megin í vítateignum sem Aron Birkir missti klaufalega inn. Fjórum mínútum síðar skoraði Adolf annað mark sitt og fjórða mark FH. Aron Ingi Magnússon lagaði stöðuna í uppbótartíma þegar hann fylgdi eftir skalla Ragnars sem Jökull Andrésson varði. Nær komust heimamenn ekki og gestirnir úr Hafnarfirði fögnuðu góðum sigri, 2-4. Bæði lið hefja leik í Bestu deildinni sunnudaginn 12. apríl. FH-ingar sækja þá Eyjamenn heim á meðan Þórsarar leika við Valsmenn á Hlíðarenda. Mjólkurbikar karla Þór Akureyri FH