Szoboszlai svekktur: „Hugar­farið var ekki nógu gott“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Dominik Szoboszlai og félagar í Liverpool eru úr leik í ensku bikarkeppninni. getty/Shaun Brooks

Dominik Szoboszlai, leikmaður Liverpool, var ekki upplitsdjarfur eftir skellinn gegn Manchester City, 4-0, í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í dag. Ungverjinn sagði að Rauði herinn hefði ekki sýnt nógu mikinn baráttuanda í leiknum á Etihad.

Erling Haaland skoraði þrennu fyrir City í dag og Antoine Semenyo eitt mark. James Trafford varði vítaspyrnu Mohameds Salah skömmu eftir að Haaland kom City í 4-0.

„Þegar þú gerir eitthvað og færð ekkert fyrir það gengur það ekkert upp. Við fengum færi en klúðruðum þeim og fengum á okkur ódýra vítaspyrnu. Við töpuðum 4-0. Við getum ekki fengið jafn mörk á okkur og við gerum. Það er ekkert að segja,“ sagði Szoboszlai eftir leikinn.

„Það er erfitt að vinna hérna. Þegar þú ert 1-0 undir trúirðu ennþá en það er okkar klúður að koma inn í hálfleik eftir að hafa fengið á okkur mark á síðustu mínútunni. Í stöðunni 2-0 eru líkurnar hverfandi. Þú kemur út á völl og vilt sýna að þú getir komið til baka og þá færðu á þig þriðja markið. Upp frá því er erfitt að koma til baka.“

Verðum að standa saman

Szoboszlai sagði að Liverpool-liðið hefði ekki verið nógu sterkt andlega í leiknum í dag.

„Baráttuandinn var ekki nægur og hugarfarið var ekki nógu gott. Þetta er erfitt en við verðum að standa saman,“ sagði Szoboszlai sem átti fá svör aðspurður af hverju Liverpool-liðið hefði ekki verið betur samstillt í dag.

„Ég veit ekki. Það er erfitt að finna orðin. Við vildum þetta svo mikið. En þú tapar 4-0 gegn City og það er ekki gott.“

Liverpool sækir Paris Saint-Germain heim í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn. Szoboszlai segir að leikmenn Liverpool verði að snúa bökum saman fyrir leikinn mikilvæga gegn Evrópumeisturunum.

„Við verðum að gleyma þessu eins mikið og við getum og eins fljótt og við getum og halda áfram. Við verðum að berjast, leggja okkur fram og vera til staðar fyrir hvern annan og það vantar stundum,“ sagði Szoboszlai.

Erling Haaland skoraði þrennu þegar Manchester City vann öruggan sigur á Liverpool, 4-0, í fyrsta leik átta liða úrslita ensku bikarkeppninnar. Þetta er áttunda árið í röð sem City kemst í undanúrslit bikarkeppninnar.

