Enski boltinn

Vafa­samur vítaspyrnudómur stöðvaði ekki toppliðið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Frank Lampard fagnar með lærisveininum Jack Rudoni sem skoraði sigurmarkið í leiknum. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Topplið Coventry vann hádramatískan 3-2 sigur gegn Derby County í ensku Championship deildinni. Jack Rudoni kom inn af varamannabekknum og skoraði tvennu til að tryggja sigurinn.

Staðan var 1-1 um miðjan seinni hálfleik, eftir mörk í fyrri hálfleik frá Frank Onyeka fyrir Coventry og Ben Brereton Diaz fyrir Derby.

Jack Rudoni trítlaði þá inn á völlinn og kom Coventry 2-1 yfir örskömmu síðar. Coventry hélt forystunni hins vegar ekki nema í tæpar tíu mínútur því þá fékk Derby mjög vafasama vítaspyrnu. Ben Brereton Diaz steig á punktinn og skoraði sitt annað mark í leiknum.

Staðan þá orðin 2-2 en heimamenn hengdu ekki haus og svekktu sig ekkert á þessum vafasama vítaspyrnudómi.

Jack Rudoni steig aftur upp þegar liðið þurfti á honum að halda. Rudoni fékk færi sem hann afgreiddi laglega á 80. mínútu. Reyndist það vera sigurmark leiksins.

Toppliðið Coventry er nú með níu stiga forystu á Millwall og tíu stiga forystu á Middlesborough. Derby er hins vegar í baráttu um en að missa af sæti í úrslitakeppninni.

