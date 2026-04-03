Vafasamur vítaspyrnudómur stöðvaði ekki toppliðið Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. apríl 2026 21:02 Frank Lampard fagnar með lærisveininum Jack Rudoni sem skoraði sigurmarkið í leiknum. Catherine Ivill - AMA/Getty Images Topplið Coventry vann hádramatískan 3-2 sigur gegn Derby County í ensku Championship deildinni. Jack Rudoni kom inn af varamannabekknum og skoraði tvennu til að tryggja sigurinn. Staðan var 1-1 um miðjan seinni hálfleik, eftir mörk í fyrri hálfleik frá Frank Onyeka fyrir Coventry og Ben Brereton Diaz fyrir Derby. Jack Rudoni trítlaði þá inn á völlinn og kom Coventry 2-1 yfir örskömmu síðar. Coventry hélt forystunni hins vegar ekki nema í tæpar tíu mínútur því þá fékk Derby mjög vafasama vítaspyrnu. Ben Brereton Diaz steig á punktinn og skoraði sitt annað mark í leiknum. Staðan þá orðin 2-2 en heimamenn hengdu ekki haus og svekktu sig ekkert á þessum vafasama vítaspyrnudómi. Jack Rudoni steig aftur upp þegar liðið þurfti á honum að halda. Rudoni fékk færi sem hann afgreiddi laglega á 80. mínútu. Reyndist það vera sigurmark leiksins. Toppliðið Coventry er nú með níu stiga forystu á Millwall og tíu stiga forystu á Middlesborough. Derby er hins vegar í baráttu um en að missa af sæti í úrslitakeppninni.