Mo Salah fékk ráð frá Steven Gerrard Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 17:01 Steven Gerrard tekur í höndina á Mohamed Salah á Anfield en þeir eru báðir í hópi bestu leikmannanna í sögu Liverpool. Getty/Carl Recine Steven Gerrard hefur greint frá því að hann hafi ráðlagt Mohamed Salah að yfirgefa Liverpool í miðjum leiðendum eftir opinberan ágreining Egyptans við stjórann Arne Slot og fullyrðir að það sé fyrir bestu fyrir alla að hann fari. Salah tilkynnti í síðustu viku að hann myndi yfirgefa Liverpool í sumar eftir að hafa samþykkt að ljúka samningi sínum ári fyrr. Hinn 33 ára gamli leikmaður hefur átt erfitt tímabil og sagði í viðtali eftir leik í desember að honum hefði verið „hent undir rútuna" af Slot, eftir að hafa verið settur á bekkinn í kjölfar slaks gengis. Fyrrverandi fyrirliði Liverpool, Gerrard, telur að þetta sé rétti tíminn fyrir Salah, sem hefur skorað 255 mörk í 435 leikjum fyrir félagið, að fara í lok tímabilsins. View this post on Instagram A post shared by Sky Sports (@skysports) „Ég talaði við hann í kringum þetta viðtal á sínum tíma og sagði við hann: ‚Ekki gera það sem þú hefur gert og fara síðan í burtu í ósátt," sagði Gerrard í hlaðvarpinu The Overlap. „Ég talaði beint við hann. Hann sendir mér skilaboð af og til, eða ég honum – aðallega ef ég er að fara eitthvað með Lio [son Gerrards], bara svo Lio geti séð hann, í raun, en ég er ekki náinn honum," sagði Gerrard. „En þetta gaf mér tækifæri til að segja við hann: ‚Heyrðu, þú ert búinn að vera hér í átta, níu ár, þú hefur verið kóngurinn hér, þú hefur skapað þessa arfleifð, farðu bara á þínum forsendum, á réttan hátt'," sagði Gerrard. „Hann var enn svolítið tilfinningaþrunginn vegna atviksins. Hann var inn og út úr liðinu á þeim tíma, hann var í uppnámi. Mér fannst bara að það væri synd ef hann færi í janúar og bara færi án þess að kveðja," sagði Gerrard. Arne Slot sagði á miðvikudag að Salah myndi yfirgefa félagið sem goðsögn eftir að hafa unnið tvo úrvalsdeildartitla og Meistaradeildina síðan hann kom frá Roma árið 2017.