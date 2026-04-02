Flautað af í Ár­bæ vegna snjó­komu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Snjórinn var of mikill til að hægt væri að halda leik áfram í Árbæ.
Skjáskot/Livey

Leikur Fylkis og KFA í Mjólkurbikar karla í fótbolta hefur verið blásinn af vegna ofankomu. Liðin höfðu barist við veðurguðina í rúmar tuttugu mínútur þegar leikurinn var stöðvaður og menn sendir til búningsherbergja.

Staðan í leiknum var 1-0 fyrir Fylki þegar hann var stöðvaður. Milan Jelovac markvörður og fyrirliði KFA skoraði sjálfsmark snemma leiks.

Samkvæmt Fótbolti.net verður leikurinn færður í Skessuna í Hafnarfirði en ljóst er að ekki er hægt að spila leikinn utandyra.

Ekki er ljóst hvenær leikurinn hefst að nýju en ljóst er að ferja þarf tvö fótboltalið og meðfylgjandi starfslið úr Árbæ í Hafnarfjörð.

Leikur Breiðabliks og FH í Meistarakeppni kvenna hófst á sama tíma á Kópavogsvelli. Hann var einnig blásinn af vegna ofankomunnar og færður til morguns.

Uppfært: Gert er ráð fyrir því að leikurinn hefjist að nýju í Skessunni klukkan 15:30.

Fylkir Mjólkurbikar karla

