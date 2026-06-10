Gianni Infantino, forseti FIFA, hélt blaðamannafund í kvöld, sólarhring fyrir opnunarleik heimsmeistaramótsins. Forsetinn var meðal annars spurður út í umdeilt fyrirkomulag við sölu miða á leiki mótsins en hátt miðaverð hefur hneykslað marga.
Infantino var spurður hvort hann vilji biðja stuðningsmenn, sem finnst þeir hafa verið blekktir með miðaverðinu, afsökunar. „Leyfið mér að segja eitt. Leyfið mér að óska Zohran Mamdani, borgarstjóra New York, til hamingju. Hann setti þúsund miða á sölu á 50 dollara og hefur síðan þá fengið frábæra fjölmiðlaumfjöllun. Við settum 130.000 miða á sölu á 60 dollara og fáum enga frábæra umfjöllun. Sennilega er hann með betra samskiptafólk en við. Ég vil óska honum til hamingju með þetta framtak,“ sagði Infantino. Tekjurnar frá miðasölunni segir hann verða fjárfestingu í að þróa íþróttina áfram.
Miðarnir á þetta heimsmeistaramót eru miklu hærri en fyrir fjórum árum en FIFA segir að markmaðurinn og eftirspurnin ráði verðinu.„Byrjunarverðið er 60 dollarar; markaðurinn er eins og hann er. Ef þú seldir miðana á lægra verði hefðu þeir farið á eftirmarkað á mun hærra verði. Hvert færi peningurinn þá? Til þeirra sem skipuleggja eftirmarkað eða svartan markað en ekki til fótboltans. Hver einasti dollari sem kemur inn fer aftur í uppbyggingu fótboltans. Við erum með eina keppni á fjögurra ára fresti. Hina 47 mánuðina af 48 fjárfestum við í vexti. Enginn annar gerir það,“ sagði Infantino.
"It's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours time." FlFA President Gianni Infantino speaks in Mexico City ahead of the 2026 World Cup ⬇️ Latest: https://t.co/PlQC15zYTn pic.twitter.com/u0PMCnTXDd— Sky News (@SkyNews) June 10, 2026
"It's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours time." FlFA President Gianni Infantino speaks in Mexico City ahead of the 2026 World Cup ⬇️ Latest: https://t.co/PlQC15zYTn pic.twitter.com/u0PMCnTXDd
„Hér verða allir velkomnir árið 2026,“ sagði Gianni Infantino, forseti FIFA, við fjölmiðlamenn á síðasta ári um komandi heimsmeistaramót. Nú er ljóst að sú setning er eins röng og hún hljómaði vitleysisleg þegar hún var látin falla.
Michel Platini hefur höfðað mál gegn Gianni Infantino, forseta FIFA, en Platini var í fyrra sýknaður af fjármálamisferli sem endaði draum hans um að verða forseti FIFA árið 2015.