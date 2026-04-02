Manchester United ferðast um Norður­löndin í sumar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko verða væntanlega með í öllum leikjum enda ekki á leiðinni á HM. Getty/Carl Recine

Manchester United mun bregða út af vananum og spila æfingaleiki í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, Írlandi og Póllandi í júlí og ágúst næstkomandi.

Þar sem heimsmeistaramótið fer fram í Norður-Ameríku í sumar ákvað Manchester United að ferðast ekki utan Evrópu á undirbúningstímabilinu. Liðið hefur annars farið reglulega í æfingaferðir til Bandaríkjanna og Asíu síðustu ár.

Þess í stað mun Manchester United eyða mestum tíma á Carrington æfingasvæðinu en liðið mun einnig undirbúa sig með æfingaleikjum víðar um Evrópu.

Æfingaleikjaplan Manchester United í sumar:

  • 18. júlí gegn Wrexham í Helsinki í Finnlandi
  • 24. júlí gegn Wrexham í Þrándheimi í Noregi
  • 1. ágúst gegn Atlético Madrid í Stokkhólmi í Svíþjóð
  • 8. ágúst gegn PSG í Gautaborg í Svíþjóð
  • 12. ágúst gegn Leeds United í Dyflinn á Írlandi
  • 15. ágúst gegn AC Milan í Wroclaw í Póllandi

Fyrsti leikurinn af þessum sex æfingaleikjum verður haldinn áður en úrslitaleikur HM fer fram. Enska úrvalsdeildin hefst svo þann 22. ágúst, viku eftir síðasta æfingaleikinn gegn AC Milan.

Búast má við því að þó nokkrir leikmenn liðsins fái frí eftir HM. Einhverjir þeirra eru þó ekki á leiðinni á HM, eins og Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Andre Onana og Rasmus Höjlund.

