Íslenski boltinn

Sér­fræðingarnir svara: Hverjir valda mestum von­brigðum í sumar?

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Þjálfarar liðanna sem sérfræðingar Stúkunnar telja að gætu valdið vonbrigðum í Bestu deild karla í sumar.
Hverjir valda mestum vonbrigðum í Bestu deild karla í sumar? Sérfræðingar Stúkunnar svara því.

Keppni í Bestu deild karla hefst föstudaginn 10. apríl þegar Íslandsmeistarar Víkings taka á móti Breiðabliki.

Í tilefni þess að það styttist óðum í fótboltasumarið fékk Vísir sérfræðinga Stúkunnar, þá Bjarna Guðjónsson, Albert Ingason, Baldur Sigurðsson og Halldór Árnason, til að svara fimm spurningum um Bestu deild karla.

Fjórða spurningin sem þeir félagar fengu var hverjir myndu valda mestum vonbrigðum í Bestu deildinni í sumar.

Svörin voru alls konar. Halldór nefndi ÍA sem var í fallbaráttu á síðasta tímabili en hefur farið mikinn á félagaskiptamarkaðnum í vetur. Bjarni taldi að Valur, sem hefur gengið í gegnum talsverðar breytingar frá síðasta tímabili, myndi valda mestum vonbrigðum.

Klippa: Hverjir valda mestum vonbrigðum í sumar?

Baldur hræðist að Breiðablik og Stjarnan geti ekki veitt Víkingi nógu harða keppni um Íslandsmeistaratitilinn og kvaðst hafa orðið fyrir vonbrigðum með Fram í vetur; að liðið hafi ekki gert meira á leikmannamarkaðnum. Albert nefndi hins vegar Víking sem sitt vonbrigðalið.

Svör sérfræðinganna við spurningunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Stúkan

