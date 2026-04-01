Rýma svæði í Austur-Finn­landi vegna úkraínsks sprengju­dróna

Kjartan Kjartansson skrifar
Úkraínskur hermaður æfir með dróna. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. AP/Efrem Lukatsky

Íbúum við stöðuvatn í Norður-Karelíu í austanverðu Finnland var skipað að yfirgefa heimili sín í gærkvöldi vegna úkraínsks dróna sem fannst á ísilögðu vatninu. Dróninn er talinn bera virkan sprengiodda.

Landamæraverðir í Parikkala í Norður-Karelíu girtu af svæði í kringum vatnið Pyhäjärvi og flugumferð var bönnuð yfir það í gærkvöldi, að sögn finnska ríkisútvarpsins. Vatnið er nærri landamærum Finnlands að Rússlandi.

Íbúar í nágrenninu voru varaðir við því í morgun að háir hvellir gætu heyrst á meðan viðbragðsaðilar væru að störfum á vatninu.

Nokkrir úkraínskir drónar hafa brotlent í Finnlandi undanfarna daga, þar á meðal tveir nærri borginni Kouvola.

Úkraínsk stjórnvöld hafa beðist afsökunar á uppákomunum. Drónarnir eru taldir tengjast drónaárásum Úkraínumanna á olíuhafnir Rússa við Finnlandsflóa. 

Rússneskir drónar hafa einnig brotlent í nágrannaríkjum Úkraínu í stríðinu sem hefur nú geisað af fullum krafti í rúm fjögur ár.

Finnland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður

