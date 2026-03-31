Hollenskur varnarmaður gengur í raðir Vals Aron Guðmundsson skrifar 31. mars 2026 22:32 Veldman er mættur á Hlíðarenda Mynd: Valur Myles Veldman, hollenskur varnarmaður, hefur skrifað undir samning við Bestu deildar lið Vals og mun spila með liðinu á komandi tímabili. Veldman er 22 ára gamall og er lýst sem kraftmiklum vinstri fótar leikmanni sem kemur með bakgrunn úr akademíum í Hollandi. Síðast lék hann í efstu deild Litáen. Hann er sonur fyrrverandi landsliðsmanns Hollands, John Veldman, sem spilaði á sínum tíma með stórliðum á borð við Ajax og PSV Einhoven. Veldman hefur æft upp á síðkastið með Val og spilað tvo leiki með liðinu.