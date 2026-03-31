Erlendum blaðamanni hefur verið rænt í Írak en innanríkisráðuneytið þar hefur staðfest mannránið. Það gat ekki veitt nokkrar upplýsingar um hver blaðamaðurinn er eða hverslenskur.
Ráðuneytið sagði, í yfirlýsingu á þriðjudag, að blaðamanninum hafi verið rænt af „óþekktum einstaklingum“ í Bagdad. Þessu greinir Katarski fjölmiðillinn Al Jazeera frá en þetta hafa þeir eftir íröksku ríkisfréttastofunni.
Í yfirlýsingunni frá ráðuneytinu segir einnig að bifreið mannræningjanna hafi fundist og að einn hafi verið handtekinn.
„Eftirför og leitaraðgerðir leiddu til þess að bifreið í eigu mannræningjanna fannst, en hún valt þegar þeir reyndu að flýja. Öryggissveitum tókst að handtaka einn hinna grunuðu og leggja hald á eina af bifreiðunum sem notuð var við glæpinn,“ segir ennfremur í yfirlýsingunni.
Ráðuneytið staðfesti að unnið væri að því að hafa uppi á öðrum sem komu að málinu, tryggja það að blaðamaðurinn verði látinn laus og grípa til allra nauðsynlegra lagalegra aðgerða gegn þeim sem tóku þátt í mannráninu.
„Rannsókn stendur enn yfir til að afhjúpa að fullu aðstæður atviksins og frekari upplýsingar verða veittar síðar,“ segir í yfirlýsingu ráðuneytisins samkvæmt íröksku fréttastofunni.
Innanríkisráðuneytið hafi loks lagt áherslu á og ítrekað skuldbindingu sína um að það muni ekki líða neinar tilraunir til að grafa undan öryggi erlendra gesta og að öryggissveitir þess muni áfram standa vörð og sýna einurð við að elta uppi þá sem brjóta lög og draga þá fyrir rétt.