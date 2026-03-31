De Zerbi tekinn við Tottenham

Roberto De Zerbi hefur verið ráðinn þjálfari enska úrvalsdeildarfélagsins Tottenham. Hann skrifar undir fimm ára samning í Norður-Lundúnum og er þriðji stjóri liðsins á tímabilinu.
Frá þessu greinir Tottenham í fréttatilkynningu nú fyrir skömmu en De Zerbi var síðast þjálfari Marseille í Frakklandi en tekur nú við Tottenham eftir að bráðabirgðastjóranum Igor Tudor var sagt upp störfum.
We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.🔗 https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026
Gengi Tottenham upp á síðkastið hefur verið afleitt. Liðið er aðeins einu stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni og er dottið úr leik í öðrum keppnum.
Fyrsti leikur De Zerbi með Tottenham verður útileikur gegn Sunderland þann 12. apríl næstkomandi.
„Ég er himinlifandi með að ganga til liðs við þetta frábæra félag,“ er haft eftir De Zerbi í tilkynningu Tottenham. Markmiðið til skemmri tíma sé að klifra ofar í stöðutöflunni í ensku úrvalsdeildinni.
De Zerbi mætir til Tottenham með reynslu úr ensku úrvalsdeildinni. Hann var á sínum tíma þjálfari Brighton í deildinni og stýrði liðinu til síns besta árangurs í deildinni til þessa. Þá hefur hann stýrt liðum á borð við Marseille, Shakhtar Donetsk og Sassuolo á Ítalíu.