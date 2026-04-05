„Vonandi keppa þeir af alvöru um það að komast í topp þrjá" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 11:32 Eftir langa dvöl í næstefstu deild sneri Fram aftur í deild þeirra bestu 2022. vísir/guðmundur Bjarni Guðjónsson, sérfræðingur Stúkunnar, segir raunhæft fyrir Fram að stefna hátt. Það vinni með liðinu að leikmannahópurinn hafi verið tilbúinn snemma á undirbúningstímabilinu. Fram er spáð 7. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar. Fram lenti í 5. sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili og náði þar með sínum besta árangri í fimmtán ár. Rúnar Kristinsson er að hefja sitt þriðja tímabil sem þjálfari Fram og Bjarni býst við að liðið stefni á að ná svipuðum árangri og í fyrra. „Það er sennilega bara svipað og þeir voru með í fyrra, að vera í efri hlutanum og komast í það að spila í efri úrslitakeppninni. Rúnar er snemma tilbúinn með liðið sitt og ég held að það komi til með að hjálpa honum í byrjun mótsins sem skiptir alltaf miklu máli þrátt fyrir það að tímabilið hafi breyst mikið hjá okkur. Byrjunin er rosalega mikilvæg," sagði Bjarni er hann var beðinn um að rýna í lið Fram. Klippa: Besta-spáin 2026 - 7. sæti „Þannig að já, topp sex og vonandi taka þeir skrefið lengra og keppa af alvöru um það að komast inn í topp þrjá." Liðsheildin er aðalvopnið Bjarni telur liðsheild Fram vera einkar sterka og öfluga sem komi til með að hjálpa í baráttu sumarsins. „Aðalvopnið þeirra er ofboðslega sterkt lið og góður liðsandi sem hefur einkennt liðin hans Rúnars undanfarin ár. Þannig að ég held að það verði aðalvopnið þeirra," sagði Bjarni. „Ef þeim tekst fyrr að halda betur dampi gætu þeir alveg farið í það. Og það er náttúrulega það sem deildin kannski þarf á að halda, að við fáum líka dálítið meiri baráttu um þetta þriðja sæti. Þannig að þessi efstu sex lið séu öll raunverulega að keppa að einhverju sem gerir endinn á mótinu mjög skemmtilegan." Fram tekur á móti ÍA í 1. umferð Bestu deildarinnar klukkan 19:30 sunnudaginn 12. apríl.