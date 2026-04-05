Besta-spáin 2026: Skref fyrir skref

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Fram 7. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Fram 7. sæti Bestu deildarinnar í sumar og að liðið detti niður um tvö sæti frá síðasta tímabili. Eftir að hafa misst af sæti í efri úrslitakeppninni 2024 þar sem botninn datt algjörlega úr spilamennsku Fram undir lok sumars komst liðið í efri úrslitakeppnina í fyrra. Það stóð þó tæpt því Fram, ÍBV og KA voru öll með 29 stig en Framarar voru með bestu markatöluna. Í úrslitakeppninni unnu strákarnir hans Rúnars Kristinssonar tvo sigra og enduðu í 5. sæti. Það er besti árangur Fram síðan 2010. Framarar voru einnig hársbreidd frá því að komast í bikarúrslit en þeir töpuðu fyrir Vestramönnum í vítaspyrnukeppni í undanúrslitum. grafík/bjarki Fram er að hefja sitt fimmta tímabil í röð í efstu deild og það þriðja undir stjórn Rúnars. Stöðugleika hefur verið náð í Úlfarsárdalnum en núna er spurning hvert næsta skref Fram verður. Framarar hafa margt með sér. Viktor Freyr Sigurðsson átti stórgott tímabil í markinu á síðasta tímabili, vörnin er nokkuð þétt, liðið er með vel spilandi miðjumenn, beitta sóknarmenn og talsverða reynslu í hópnum. grafík/bjarki Framarar hafa verið nokkuð spakir á leikmannamarkaðnum í vetur og það er spurning hvort þeir hefðu ekki þurft að gefa enn meira í til að gera atlögu að Evrópusæti sem fyrirfram mætti telja eðlilegt næsta markmið. Ægir Jarl Jónasson er kominn eftir Danmerkurdvöl og endurnýjar kynnin við Rúnar og Fram fékk Atla Þór Jónasson á láni frá Víkingi. Atli var í litlu hlutverki hjá Íslandsmeisturunum í fyrra en sýndi góða takta með HK áður en hann fór í Víkina. Vuk Oskar Dimitrijevic sprakk loks út í efstu deild í fyrra og skoraði níu mörk. Hann missti hins vegar af níu leikjum vegna meiðsla og það er spurning hvort Fram hefði gert sig líklega í Evrópubaráttu ef Vuk hefði haldist heill. Jakob Byström nýtti sínar mínútur vel og skilaði sjö mörkum en Fram veitir ekki af fleiri mörkum. grafík/bjarki Sænski miðjumaðurinn Simon Tibbling reyndist þvílíkur happafengur fyrir Fram og var í hópi bestu leikmanna deildarinnar í fyrra. Brassinn Fred Savaria er enn á sínum stað hjá Fram en hann hefur leikið með félaginu frá 2018. Hinn óþreytandi Freyr Sigurðsson er einnig búinn að stimpla sig vel inn í Fram-liðið og koma Ægis fjölgar möguleikum Rúnars á miðsvæðinu. Kennie Chopart og Haraldur Einar Ásgrímsson spiluðu vel á köntunum í fyrra og lögðu samtals upp ellefu mörk. Fram þarf að fá svipað framlag frá þeim í sumar. Rúnar Kristinsson er að hefja sitt þriðja tímabil hjá Fram.vísir/diego Framarar gráta eflaust stigin sem þeir töpuðu gegn neðstu liðum deildarinnar í fyrra. Í sex leikjum gegn þremur neðstu liðunum, KR, Vestra og Aftureldingu, fékk Fram aðeins tíu stig. Þeir bláu þurfa að klára þessa leiki til að stíga skref fram á við. Fyrst Framarar eru búnir að prófa efri úrslitakeppnina hafa þeir eflaust engan áhuga á að leika sér aftur með neðstu sex liðunum. Það hlýtur að vera fyrsta markmið Fram í sumar; að ná allavega svipuðum árangri og í fyrra. Það ætti að vera vel gerlegt en mikill vill meira og menn leyfa sér að dreyma í Dalnum.