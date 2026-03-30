Íslenski boltinn

Davíð Smári hóf sína eigin bikarvörn á sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Davíð Smári Lamude skráði nafn sitt rækilega í sögubækurnar með sínum þætti í fyrsta stóra titli Vestfjarða í fótbolta á síðasta tímabili

Þrír leikir fóru fram í Mjólkurbikar karla í fótbolta í kvöld. Lærisveinar Davíðs Smára Lamude í Njarðvík komust nokkuð örugglega áfram í 32 liða úrslitin með sigri gegn Hvíta Riddaranum.

Davíð Smári er á leið inn í sitt fyrsta tímabil með Njarðvíkinga en hann stýrði liði Vestra til sigurs í Mjólkurbikarnum á síðustu leiktíð. 

Hans lið átti ekki í vandræðum með Hvíta Riddarann í kvöld og komust í stöðuna 5-0 í fyrri hálfleik með mörkum frá Valdimar Jóhannssyni, Guðmundi Magnússyni, Braga Karli Bjarkasyni, Leandro Fernandes og Arnleifi Hjörleifssyni. 

Formsatriði fyrir Njarðvíkinga að klára leikinn í þeirri stöðu en Hvíti Riddarinn náði inn tveimur mörkum í seinni hálfleik og þar við sat. Lokatölur 5-2 sigur Njarðvíkur. Liðið mætir Tindastól í næstu umferð bikarsins.

Í hinum leikjum kvöldsins unnu Haukar 3-0 sigur gegn KFR og þá vann Álftanes öruggan 5-1 sigur gegn Kára. Álftanes mætir Gróttu í næstu umferð, Haukar heimsækja ÍA upp á Skaga.

Íslenski boltinn Mjólkurbikar karla UMF Njarðvík Haukar UMF Álftanes ÍA Grótta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið