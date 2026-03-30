Davíð Smári hóf sína eigin bikarvörn á sigri Aron Guðmundsson skrifar 30. mars 2026 21:38 Davíð Smári Lamude skráði nafn sitt rækilega í sögubækurnar með sínum þætti í fyrsta stóra titli Vestfjarða í fótbolta á síðasta tímabili vísir/Ernir Þrír leikir fóru fram í Mjólkurbikar karla í fótbolta í kvöld. Lærisveinar Davíðs Smára Lamude í Njarðvík komust nokkuð örugglega áfram í 32 liða úrslitin með sigri gegn Hvíta Riddaranum. Davíð Smári er á leið inn í sitt fyrsta tímabil með Njarðvíkinga en hann stýrði liði Vestra til sigurs í Mjólkurbikarnum á síðustu leiktíð. Hans lið átti ekki í vandræðum með Hvíta Riddarann í kvöld og komust í stöðuna 5-0 í fyrri hálfleik með mörkum frá Valdimar Jóhannssyni, Guðmundi Magnússyni, Braga Karli Bjarkasyni, Leandro Fernandes og Arnleifi Hjörleifssyni. Formsatriði fyrir Njarðvíkinga að klára leikinn í þeirri stöðu en Hvíti Riddarinn náði inn tveimur mörkum í seinni hálfleik og þar við sat. Lokatölur 5-2 sigur Njarðvíkur. Liðið mætir Tindastól í næstu umferð bikarsins. Í hinum leikjum kvöldsins unnu Haukar 3-0 sigur gegn KFR og þá vann Álftanes öruggan 5-1 sigur gegn Kára. Álftanes mætir Gróttu í næstu umferð, Haukar heimsækja ÍA upp á Skaga.