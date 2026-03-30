Íslenski boltinn

Upp­lifunar- og gæðastjórinn segir mikil­vægt að rýna í xF

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Upplifunar- og gæðastjóri Bestu deildarinnar útskýrir hvernig xF er reiknað.
Upplifunar- og gæðastjóri Bestu deildarinnar útskýrir hvernig xF er reiknað.

Ólafur H. Kristjánsson, nýr upplifunar- og gæðastjóri Bestu deildarinnar, nýtir sér tölfræðina í sínu starfi, meðal annars nýjan reikniþátt sem hann kallar xF. 

Keppni í Bestu deild karla hefst 10. apríl og keppni í Bestu deild kvenna 24. apríl.

Spennan magnast því með hverjum deginum og Ólafur situr ekki auðum höndum um þessar mundir.

„Ef við ætlum að gera eitthvað í utan vallar málum verður tölfræðin að skipta máli þar, eins og stemmningin á vellinum sem dæmi. Ég hef ekki einu sinni séð rýnt í xF á Íslandi, aldrei,“ sagði Ólafur en xF stendur fyrir Expected Fans.

Klippa: Upplifunar- og gæðastjórinn útskýrir xF

„Hversu margir áttu raunverulega að mæta á leikinn miðað við dagsetningu, veðurfar, kortatímabil og fleira,“ útskýrði Ólafur.

Í spilaranum hér fyrir ofan má sjá Ólaf útskýra xF.

Besta deild karla Besta deild kvenna

