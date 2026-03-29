Slydduél og snjókoma í kortunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. mars 2026 07:24 Úrkoman á ýmist að vera slydduél eða snjókoma. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands spáir breytilegri átt, víða átta til fimmtán metrar á sekúndu, en vestan þrettán til átján á Austfjörðum. Slydduél, en sjókoma norðan til og á Austurlandi. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það verði vestan og suðvestan kaldi eða stinningskaldi á sunnanverðu landinu með skúrum eða slydduéljum. Norðan- og austanlands verður norðaustan átt, átta til fimmtán metrar á sekúndu með snjókomu, en hægari vindur inn til landsins. Hiti um eða yfir frostmarki. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Suðvestan og vestan 8-15 m/s og skúrir eða él, en þurrt að mestu austanlands. Hiti um eða yfir frostmarki að deginum. Hægari síðdegis, en vaxandi austanátt seint um kvöldið með snjókomu eða slyddu um landið sunnan- og vestanvert.Á þriðjudag:Breytileg átt 8-15 m/s um morguninn og rigning eða snjókoma. Snýst í vestan- og suðvestanátt uppúr hádegi og kólnar með éljum, en léttir til um landið austanvert. Hiti um eða undir frostmarki síðdegis og fer að draga úr vindi.Á miðvikudag:Vestan 8-15 m/s og él, en léttskýjað austan- og suðaustanlands. Hægari og úrkomuminna síðdegis. Hiti nálægt frostmarki að deginum.Á fimmtudag:Suðaustanátt, slydda eða rigning með köflum og hiti 0 til 5 stig, en þurrt að mestu og vægt frost norðan- og austanlands.Á föstudag:Austlæg átt og víða rigning eða slydda, en lengst af þurrt á Norðurlandi. Hiti breytist lítið.Á laugardag:Útlit fyrir breytilega átt og snjókomu eða slyddu, en úrkomulítið norðaustanlands.