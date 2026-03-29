Veður

Slyddu­él og snjó­koma í kortunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Úrkoman á ýmist að vera slydduél eða snjókoma.
Vísir/Vilhelm

Veðurstofa Íslands spáir breytilegri átt, víða átta til fimmtán metrar á sekúndu, en vestan þrettán til átján á Austfjörðum. Slydduél, en sjókoma norðan til og á Austurlandi.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það verði vestan og suðvestan kaldi eða stinningskaldi á sunnanverðu landinu með skúrum eða slydduéljum. Norðan- og austanlands verður norðaustan átt, átta til fimmtán metrar á sekúndu með snjókomu, en hægari vindur inn til landsins.

Hiti um eða yfir frostmarki.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Suðvestan og vestan 8-15 m/s og skúrir eða él, en þurrt að mestu austanlands. Hiti um eða yfir frostmarki að deginum. Hægari síðdegis, en vaxandi austanátt seint um kvöldið með snjókomu eða slyddu um landið sunnan- og vestanvert.

Á þriðjudag:

Breytileg átt 8-15 m/s um morguninn og rigning eða snjókoma. Snýst í vestan- og suðvestanátt uppúr hádegi og kólnar með éljum, en léttir til um landið austanvert. Hiti um eða undir frostmarki síðdegis og fer að draga úr vindi.

Á miðvikudag:

Vestan 8-15 m/s og él, en léttskýjað austan- og suðaustanlands. Hægari og úrkomuminna síðdegis. Hiti nálægt frostmarki að deginum.

Á fimmtudag:

Suðaustanátt, slydda eða rigning með köflum og hiti 0 til 5 stig, en þurrt að mestu og vægt frost norðan- og austanlands.

Á föstudag:

Austlæg átt og víða rigning eða slydda, en lengst af þurrt á Norðurlandi. Hiti breytist lítið.

Á laugardag:

Útlit fyrir breytilega átt og snjókomu eða slyddu, en úrkomulítið norðaustanlands.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

