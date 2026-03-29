Enski boltinn

Biðja knattspyrnukonur af­sökunar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Doris Ashley var ein af leikmönnum Manchester Corinthians-liðsins en þessi mynd er frá því í kringum 1955. Þá var henni og liðsfélögum hennar bannað að spila á leikvöngum á vegum enska knattspyrnusambandsins. Getty/Hulton Archive

Knattspyrnukonur sem ögruðu fimmtíu ára banni við þátttöku kvenna á tuttugustu öldinni hafa fengið sögulega afsökunarbeiðni frá enska knattspyrnusambandinu.

Sambandið hefur beðist afsökunar á því að hafa bannað konum að spila fótbolta á völlum sínum frá 1921 til 1971.

Þetta kemur í kjölfar undirskriftasöfnunar á vegum Manchester Evening News-blaðsins, þar sem enska knattspyrnusambandið var beðið um að biðjast afsökunar á framkomu sinni í garð „upprunalegu ljónynja“ Englands eins og blaðið kallar kvennafótboltaliðið Manchester Corinthians.



„Við biðjumst afsökunar á því að bann við kvennaknattspyrnu var sett á árið 1921 og ekki afnumið fyrr en 1971.“

Saga Corinthians er sögð í nýrri samnefndri kvikmynd, þar sem afrekum þeirra er fagnað þrátt fyrir að hafa verið til í samfélagi sem taldi fótbolta „alls ekki henta“ konum.

Corinthians-liðið var stofnað árið 1949 á drullugum velli í almenningsgarði í Manchester, þegar bann við kvennaknattspyrnu var í hámarki. Þær hundsuðu bannið, neyddust til að spila á drullugum völlum og var sagt að þær væru ekki „alvöru“ félag.

Þrátt fyrir þetta unnu þær titla um allan heim á óopinberum mótum og sönnuðu í eitt skipti fyrir öll að konur og stelpur eiga heima í fótbolta.

„Þetta er magnað. Ég er áttræð og við höfum fengið afsökunarbeiðni frá einum stærstu íþróttasamtökum landsins.“ sagði Monica Curran, fyrrverandi leikmaður liðsins.

