Biðja knattspyrnukonur afsökunar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. mars 2026 23:17 Doris Ashley var ein af leikmönnum Manchester Corinthians-liðsins en þessi mynd er frá því í kringum 1955. Þá var henni og liðsfélögum hennar bannað að spila á leikvöngum á vegum enska knattspyrnusambandsins. Getty/Hulton Archive Knattspyrnukonur sem ögruðu fimmtíu ára banni við þátttöku kvenna á tuttugustu öldinni hafa fengið sögulega afsökunarbeiðni frá enska knattspyrnusambandinu. Sambandið hefur beðist afsökunar á því að hafa bannað konum að spila fótbolta á völlum sínum frá 1921 til 1971.Þetta kemur í kjölfar undirskriftasöfnunar á vegum Manchester Evening News-blaðsins, þar sem enska knattspyrnusambandið var beðið um að biðjast afsökunar á framkomu sinni í garð „upprunalegu ljónynja" Englands eins og blaðið kallar kvennafótboltaliðið Manchester Corinthians. View this post on Instagram A post shared by Women in Sport (@womeninsport_uk) „Við biðjumst afsökunar á því að bann við kvennaknattspyrnu var sett á árið 1921 og ekki afnumið fyrr en 1971."Saga Corinthians er sögð í nýrri samnefndri kvikmynd, þar sem afrekum þeirra er fagnað þrátt fyrir að hafa verið til í samfélagi sem taldi fótbolta „alls ekki henta" konum.Corinthians-liðið var stofnað árið 1949 á drullugum velli í almenningsgarði í Manchester, þegar bann við kvennaknattspyrnu var í hámarki. Þær hundsuðu bannið, neyddust til að spila á drullugum völlum og var sagt að þær væru ekki „alvöru" félag.Þrátt fyrir þetta unnu þær titla um allan heim á óopinberum mótum og sönnuðu í eitt skipti fyrir öll að konur og stelpur eiga heima í fótbolta.„Þetta er magnað. Ég er áttræð og við höfum fengið afsökunarbeiðni frá einum stærstu íþróttasamtökum landsins." sagði Monica Curran, fyrrverandi leikmaður liðsins. View this post on Instagram A post shared by BBC Manchester (@bbcmanchester)