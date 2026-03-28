Manchester City er svo gott sem orðið Englandsmeistari eftir 0-3 sigur á útivelli í nágrannaslag gegn Manchester United.
Eftir sigurinn á United ekki lengur möguleika á að ná toppliði City sem hefur aðeins tapað tveimur leikjum á tímabilinu.
Ríkjandi meistaraliðið Chelsea getur fræðilega séð enn þá orðið Englandsmeistari. En þá þyrfti Chelsea að vinna alla leiki sem eftir eru og treysta á að City tapi öllum sínum leikjum með miklum markamismun.
Viviannne Miedema skoraði fyrstu tvö mörk City gegn United og Kerstin Casparij skoraði þriðja markið í seinni hálfleik, en mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri miðað við yfirburði City.
Khadija Shaw komst ekki á blað í dag en hún er markahæst í deildinni með 18 mörk í 19 leikjum.
Shaw er stór ástæða þess að Chelsea mun (að öllum líkindum) ekki verða Englandsmeistari sjötta árið í röð. Hún hefur verið markahæst í deildinni síðustu tvö ár en skipti frá Chelsea til City fyrir þetta tímabil.