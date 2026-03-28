Frjálsíþróttastjarnan gerði grín að West Ham Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. mars 2026 23:16 Keely Hodgkinson fagnar sigri í 800 metra hlaupi á HM innanhúss á dögunum. Getty/Marcel ter Bals Breska frjálsíþróttakonan Keely Hodgkinson er ein stærsta íþróttastjarna Breta en hún stóðst ekki mátið að skjóta á enska úrvalsdeildarfélagið West Ham þegar fréttist af því að fótboltafélagið stæði í vegi fyrir að HM í frjálsum yrði haldið í London. Hodgkinson gerði grín að West Ham eftir að það kom í ljós að liðið gæti eyðilagt möguleika Lundúna á að halda heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum árið 2029. Líklega verður viðburðurinn haldinn í september sem lokakafli frjálsíþróttatímabilsins. West Ham vill þó ekki gefa upp leikvanginn í Lundúnum í þrjár vikur meðan knattspyrnutímabilið þeirra stendur yfir. West Ham tók á sínum tíma við Ólympíuleikvanginum eftir Ólympíuleikana í London 2012 og gaf eftir Upton Park sem var breytt í íbúðir. Hodgkinson, sem vann heimsmeistaramótið í 800 metra hlaupi innanhúss á sunnudaginn, lét tilfinningar sínar í ljós á samfélagsmiðlum og skrifaði: „Breska frjálsíþróttalandsliðið mun koma með fleiri verðlaunapeninga á þennan leikvang en West Ham hefur séð í allri sögu sinni," áður en hún bætti við hendi fyrir munninn, hló og notaði hjartatáknmynd.