Frjálsíþróttastjarnan gerði grín að West Ham

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Keely Hodgkinson fagnar sigri í 800 metra hlaupi á HM innanhúss á dögunum. Getty/Marcel ter Bals

Breska frjálsíþróttakonan Keely Hodgkinson er ein stærsta íþróttastjarna Breta en hún stóðst ekki mátið að skjóta á enska úrvalsdeildarfélagið West Ham þegar fréttist af því að fótboltafélagið stæði í vegi fyrir að HM í frjálsum yrði haldið í London.

Hodgkinson gerði grín að West Ham eftir að það kom í ljós að liðið gæti eyðilagt möguleika Lundúna á að halda heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum árið 2029.

Líklega verður viðburðurinn haldinn í september sem lokakafli frjálsíþróttatímabilsins. West Ham vill þó ekki gefa upp leikvanginn í Lundúnum í þrjár vikur meðan knattspyrnutímabilið þeirra stendur yfir.

West Ham tók á sínum tíma við Ólympíuleikvanginum eftir Ólympíuleikana í London 2012 og gaf eftir Upton Park sem var breytt í íbúðir.

Hodgkinson, sem vann heimsmeistaramótið í 800 metra hlaupi innanhúss á sunnudaginn, lét tilfinningar sínar í ljós á samfélagsmiðlum og skrifaði:

„Breska frjálsíþróttalandsliðið mun koma með fleiri verðlaunapeninga á þennan leikvang en West Ham hefur séð í allri sögu sinni,“ áður en hún bætti við hendi fyrir munninn, hló og notaði hjartatáknmynd.

